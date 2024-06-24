Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupa ile tamamladı.
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupa ile tamamladı.
Cimbom kazanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon etkili bir kadro kurarak Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda bu anlamda yapılacak transferler büyük merak konusu haline geldi.
Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Gelecek sezon planları arasında bulunan Ziyech'in menajeri Suudi Arabistan ve ABD'den teklif getirdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu teklifler geri çevrildi.
Ziyech de Aslan'da devam etmek isterken; cazip bir teklif gelmezse ayrılık olmayacak.
Yıldız isim, geride kalan sezonun başında formsuz durumu nedeniyle taraftarlardan yoğun eleştiriler almıştı.
Fakat futbolcu özellikle ligin 2. yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.