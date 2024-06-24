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Galatasaray'da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ederken Okan Buruk'tan kritik bir karar geldi. Buruk'un isteği doğrultusunda o futbolcu için gelen teklifler geri çevrildi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 13:22 Güncelleme 24 Haziran 2024, 13:22
Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

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Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupa ile tamamladı.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Cimbom kazanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon etkili bir kadro kurarak Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Sarı-kırmızılılarda bu anlamda yapılacak transferler büyük merak konusu haline geldi.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Gelecek sezon planları arasında bulunan Ziyech'in menajeri Suudi Arabistan ve ABD'den teklif getirdi.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu teklifler geri çevrildi.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Ziyech de Aslan'da devam etmek isterken; cazip bir teklif gelmezse ayrılık olmayacak.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Yıldız isim, geride kalan sezonun başında formsuz durumu nedeniyle taraftarlardan yoğun eleştiriler almıştı.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

Fakat futbolcu özellikle ligin 2. yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Galatasaray’da Okan Buruk transfere onay vermedi! Yıldız isim takımda kalıyor

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