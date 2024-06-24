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EURO 2024'ün yıldızından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hamle! Yaptıığı hareketle herkesi mest etti

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetimindeki ilk idmanını bugün gerçekleştirdi. Top başı yapan Kanarya'da Portekizli teknik direktör oyuncularıyla yakından ilgilendi. Kanarya'da antrenman sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. EURO 2024'ün yıldızı hamlesiyle taraftarı heyecanlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 21:52 Güncelleme 24 Haziran 2024, 22:11
EURO 2024’ün yıldızından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hamle! Yaptıığı hareketle herkesi mest etti

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Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek şampiyonluk için yarışacağını tüm dünyaya kanıtlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı bugün gerçekleşti.

EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku idmanda yer almadı. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

29 Haziran'a kadar Topuk Yaylası'nda kalacak olan sarı lacivertli ekip, cumartesi günü saat 10.30'da Rumen temsilcisi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Antrenman öncesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Beğenenler arasında EURO 2024'ün yıldızı da bulunuyordu.

İspanya ile turnuvada şampiyonluk yaşamak isteyen Alvaro Morata, Mou'nun gönderisine kalp atan isimlerden biriydi.

Bu hareketi sonrası İspanyol oyuncu ile ilgili sosyal medyada birçok mesaj yazıldı.

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