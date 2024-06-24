Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek şampiyonluk için yarışacağını tüm dünyaya kanıtlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı bugün gerçekleşti.
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek şampiyonluk için yarışacağını tüm dünyaya kanıtlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı bugün gerçekleşti.
EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku idmanda yer almadı. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Beğenenler arasında EURO 2024'ün yıldızı da bulunuyordu.
İspanya ile turnuvada şampiyonluk yaşamak isteyen Alvaro Morata, Mou'nun gönderisine kalp atan isimlerden biriydi.