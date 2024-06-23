İsviçre - Almanya CANLI 🔴 TRT 1 CANLI izle ekranı ile İsviçre - Almanya maçı full HD, kesintisiz canlı yayın izle

Almanya Milli Futbol Takımı, EURO 2024 grup aşamasında çeyrek finale yükselme başarısını garantiledi. İskoçya ve Macaristan maçlarını kazanarak bu başarıyı elde eden Almanya'nın bir sonraki maçı, İsviçre ile olacak.
Almanya Milli Futbol Takımı, EURO 2024 grup aşamasında çeyrek finale yükselme başarısını garantiledi. İskoçya ve Macaristan maçlarını kazanarak bu başarıyı elde eden Almanya'nın bir sonraki maçı, İsviçre ile olacak.
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Şampiyonası'nda heyecan A Grubu'nda oynanacak üçüncü maçlarla devam ediyor. İsviçre ve Almanya Frankfurt Arena'da karşı karşıya gelecek. İsviçre - Almanya karşılaşması 23 Haziran Pazar günü saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
MUHTEMEL 11'LER
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz
MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak.
ALMANYA SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR
EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.
İSVİÇRE'YE ÜST TUR İÇİN PUAN YETECEK
Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, yarınki maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor. İsviçre, yarın Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.