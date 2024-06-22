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Fenerbahçe'ye bir şok da Beşiktaş'tan! O yıldız Kartal oluyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler ile sözleşmesi sona eren olan Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşmaya varmıştı. Kanarya'dan bir yıldızın daha başka bir ezeli rakibe gidebileceği öğrenildi. İşte adı Beşiktaş ile anılan o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 15:03 Güncelleme 22 Haziran 2024, 15:03
Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

EDİN DZEKO BOMBASI!

Santrfor mevkisine yıldız bir golcüyü transfer etmek isteyen Beşiktaş, gözünü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çevirdi.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, bir şok da Edin Dzeko transferinde Beşiktaş'tan yemek üzere.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!

Dzeko'nun menajeri ile görüşen Samet Aybaba görüşme bilgilerini van Bronckhorst ile paylaştı.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Nokta atışı bir golcü takviyesi isteyen Hollandalı teknik adam, Dzeko'ya onay verdi.

Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

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