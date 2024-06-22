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Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük taraftar Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için sahaya atladı

Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için sahaya atladı. Ronaldo ile fotoğraf çekildikten sonra küçük taraftar, saha içinde güvenlik görevlilerini peşine taktı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 20:52 Güncelleme 22 Haziran 2024, 20:59
Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük taraftar Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için sahaya atladı

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Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı.



Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti.



Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi.



Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp öyle çıkardı.

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