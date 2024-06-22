Jose Mourinho transferiyle birlikte sadece Süper Lig ve Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde sesini duyuran Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Jose Mourinho transferiyle birlikte sadece Süper Lig ve Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde sesini duyuran Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Başkan Ali Koç ve ekibi sezon sonunda adını zirveye yazdırarak uzun süredir devam eden özlemi dindirebilmenin yolunu iyi bir kadro kurmak olarak belirledi.
Portekizli çalıştırıcının takıma gelmesiyle birlikte transferin seyri de değişti. Bazı futbolcular ayrılık kararı almışken kalmaktan yana tavır alırken dış transferde ise oyuncular deneyimli antrenörün ismiyle Kanarya'ya sıcak bakmaya başladı.
İLK HAMLE LEVENT
Fenerbahçe yeni sezonun ilk adımını Levet Mercan ile attı. Fatih Karagrümrük ile sezon bitmeden anlaşan Kanarya, gurbetçi futbolcunun transferi konusunda açıklamada bulundu.
Açıklamada; "Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz." denildi.
MERT HAKAN YANDAŞ DA TAMAM
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandal ile el sıkışıldı. Açıklamada; "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.
Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.
2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
BATSHUAYI GALATASARAY'A GİTTİ
Sarı lacivertli ekipte son 2 sezona damgasnı vuran isimlerden biri olan Michy Batshuayi Galatasaray ile el sıkıştı. Belçikalı forvet kendisiyle ilgilenen sarı kırmızılı ekipten yana tercihini kullandı ve artık gollerini İstanbul'un Avrupa yakasındaki Süper Lig devi için atacak.
Fotomaç'ın haberine göre Giovanni van Bronckhorst ile ilgilenen Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Edin Dzeko ile temasa geçti ve menajeriyle görüşmelere başladı. Boşnak golcünün takıma katılıp katılmak istemediği soruldu. Kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan dev forvet 25 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
Nokta atışı bir golcü takviyesi isteyen Hollandalı teknik adam, Dzeko'ya onay verdi. Tecrübeli hücumcu, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon 200 bin euro kazanıyor.
YENİ FORVET BELLİ OLDU!
Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran ve Dzeko'nun da Beşiktaş'a gitme olasılığı ile gündemde olan Fenerbahçe transfer çalışmalarında bir dünya yıldızı gündeme geldi.
Nokta atışı bir transfer hedefindeki Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Moise Kean ile ilgilendiği öne sürüldü.
Juventus'u yakından takip eden İtalyan gazeteci Giovanni Albanese, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüyü transfer listesine eklediğini ifade etti.
Albanese, Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Moise Kean transferinde devrede olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İtalyan yıldızı Fiorentina'nın da yakından takip ettiği bildirildi.