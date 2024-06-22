İLK HAMLE LEVENT Fenerbahçe yeni sezonun ilk adımını Levet Mercan ile attı. Fatih Karagrümrük ile sezon bitmeden anlaşan Kanarya, gurbetçi futbolcunun transferi konusunda açıklamada bulundu.

Açıklamada; "Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz." denildi.



MERT HAKAN YANDAŞ DA TAMAM Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandal ile el sıkışıldı. Açıklamada; "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

800 BATSHUAYI GALATASARAY'A GİTTİ Sarı lacivertli ekipte son 2 sezona damgasnı vuran isimlerden biri olan Michy Batshuayi Galatasaray ile el sıkıştı. Belçikalı forvet kendisiyle ilgilenen sarı kırmızılı ekipten yana tercihini kullandı ve artık gollerini İstanbul'un Avrupa yakasındaki Süper Lig devi için atacak.