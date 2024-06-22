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Galatasaray'dan 35 milyon euroluk transfer operasyonu! İki yıldız için kesenin ağzı açıldı

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek adına çıktığı yolda Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı. Eksik olan bölgelerini belirleyen teknik heyetin istediği isimler arasında dünya yıldızları da bulunuyor ve kadroya katılmaları adına görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Ancak henüz tam anlamıyla anlaşma sağlanmış değil. Yönetim tüm imkanları seferber ederek mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Kasadan çıkması muhtemel bonservis bedeli ise 35 milyon euro. Diğer yandan bu süreci olumlu sonunçlandırabilecek iyi haber de geldi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 17:10 Güncelleme 22 Haziran 2024, 17:39
Galatasaray’dan 35 milyon euroluk transfer operasyonu! İki yıldız için kesenin ağzı açıldı

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Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da yeni sezonda da hedef ilk sırayı alarak beşinci yıldızı takabilmek. Yönetim ve teknik heyet belirlenen futbolcular üzerinde görüşlerini bildirerek takıma kazanmaları konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor.

Okan Buruk ve ekibinin istediği futbolcular için temaslarına hız veren Galatasaray'da öncelikli mevkiler daha önce belirlenmişti. Başarılı çalıştırıcı Sacha Boey'den sonra sağ bek, orta saha ve Mauro Icardi'ye rotasyon olarak güç katabilecek isimler aradıklarını açıklamıştı.

Takımdaki yabancı oyuncuların sayı olarak azalmaya başladığı dönemde kiralıklarla yollar ayrıldı. Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier sarı kırmıızlılara veda etti.

Ayrıca çok sayıda oyuncu da bonservisleriyle satılarak veya kiralanalarak gönderilecek. Bunun için de resmi teklifler bekleniyor.

KİRALIKLAR GÖNDERİLECEK

Geçen sezon farklı takımlarda oynayan Leo Dubois, Alexandru Cicaldau, Yusuf Demir ve Mathias Ross'un durumu da netleşti. Özellikle Fransız bek konusunda kararsızlık var ancak hem Köhn'ün kalması hem de sağ bek aranması ayrılığı kesin gibi gösteriyor.

Cicaldau ve Ross için ise gelen teklifler kapsamında kolaylık sağlanarak takımdan ayrılmaları sağlanacak. Rumen orta saha oyuncusu Konyaspor'daki performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olurken Danimarkalı stoper ise NEC Nijmegen'de kadroya girmekte zorlandı. Basel'de oynamayı unutan Yusuf da yine kiralanacak.

KENDİNİ SEVDİREMEDİ

Bonservisleriyle gidecek futbolcular da netleşmeye başlıyor. Çok sayıda isimle yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Onlar arasında ilk sırada Wilfried Zaha var. Fildişili futbolcu takıma karşı henüz beklenen aidiyeti sağlayamadı. Zaman zaman da sosyal medyadaki mesajlarıyla eleştiri dolu ifadeler kullanarak gündeme oturmayı başardı. Taraftarlara da kendisini sevdirmeyi başaramadı.

ZANIOLO DA YOLCU

Roma'dan transfer edildikten sonra Galatasaray'da 6 gol atarak adından söz ettiren Nicolo Zaniolo ise kabus gibi geçen sezonda Aston Villa ile sadece 2 gol atabildi. Yaşadığı sakatlık da üstüne kabus gibi çöktü. EURO 2024'e gidemediği için de istediği piyasayı yapma şansını kaçırdı. Sarı kırmızılılarda yönetim en yüksek karla satış yapmak amacında.

STOPERLER DE AYRILABİLİR

Galatasaray'ın stoperleri de gözde olarak transferin en üst sıralarında yer alıyor. Hem Victor Nelsson hem de Davinson Sanchez için çok sayıda talip var. Ancak henüz resmi bir teklif yok. İki isim de minimum 20 milyon euro kazanmayı hedefleyen Cimbom eğer bu oyuncuların tamamını satabilirse çok önemli bir gelirin de sahibi olacak.

BATSHUAYI İMZALIYOR

Aslan sezonun ilk ve belki de en güçlü bombasını Michy Batshuayi ile patlatıyor. Fenerbahçe'de kontratı sona eren 30 yaşındaki Belçikalı forvet ile görüşmelere başlayan yönetim mutlu sona oldukça çok yakın. Sarı lacivertli ekipteki performansıyla dikkat çkeen deneyimli golcü yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. 30 Haziran'dan sonra da sözleşme imzalaması bekleniyor.

SIRA SAĞ BEKTE

Yönetim forvet konusunu netliğe kavuşturduktan sonra hedefini sağ bek olarak belirledi. Gündemde Lorenzo Assagnon'un bulunduğu teknik heyet ve yönetim henüz net bir cevap alamadı ve bunun üzerine farklı bir isme yöneldi.

Fransız futbolcuyu kadrosuna katma konusunda şu anlık sorun yaşayan Galatasaray'da yeni yıldız ise Ada'dan. İngiltere'de Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka için girişimler başladı.

İngiliz futbolcu son sezonda çok az şans bulduğu Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılarak oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. İngiliz devi de çok yüksek bir bedel ödeyerek aldığı yıldız futbolcuyu bonservissiz göndermek istemiyor.

Sezon sonu kontratı bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro gözden çıkarıldı. Eğer Ada temsilcisi de ikna edilebilirse imzalar atılacak.

ORTA SAHAYA DİNAMO

Sağ bek konusunu Manchester United'dan çözmeye çalışan Galatasaray'da orta saha için de aynı takım seçildi. Okan Buruk yönetimden Scott McTominay'i istedi.

Aaron Wan-Bissaka gibi sözleşmesi sona erecek olan İskoç yıldız için kulüp taraflı opsiyon maddesi bulunsa da Erik Ten Hag'ın kararı süreci kolaylaştıracak gibi gözüküyor.

İskoçya ile EURO 2024 kadrosunda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in gelişiyle gönderilebilir. Hollandalı teknik direktörün eski öğrencisi olan Meksikalı yıldız için olumlu rapoır verdiği ve transferinin bitirilmesini istediği öğrenildi.

İmzalar atıldığı takdirde tüm kapılar Galatasaray'a açılacak gibi gözüküyor.

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