STOPERLER DE AYRILABİLİR Galatasaray'ın stoperleri de gözde olarak transferin en üst sıralarında yer alıyor. Hem Victor Nelsson hem de Davinson Sanchez için çok sayıda talip var. Ancak henüz resmi bir teklif yok. İki isim de minimum 20 milyon euro kazanmayı hedefleyen Cimbom eğer bu oyuncuların tamamını satabilirse çok önemli bir gelirin de sahibi olacak.

BATSHUAYI İMZALIYOR Aslan sezonun ilk ve belki de en güçlü bombasını Michy Batshuayi ile patlatıyor. Fenerbahçe'de kontratı sona eren 30 yaşındaki Belçikalı forvet ile görüşmelere başlayan yönetim mutlu sona oldukça çok yakın. Sarı lacivertli ekipteki performansıyla dikkat çkeen deneyimli golcü yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. 30 Haziran'dan sonra da sözleşme imzalaması bekleniyor.

SIRA SAĞ BEKTE Yönetim forvet konusunu netliğe kavuşturduktan sonra hedefini sağ bek olarak belirledi. Gündemde Lorenzo Assagnon'un bulunduğu teknik heyet ve yönetim henüz net bir cevap alamadı ve bunun üzerine farklı bir isme yöneldi.

Fransız futbolcuyu kadrosuna katma konusunda şu anlık sorun yaşayan Galatasaray'da yeni yıldız ise Ada'dan. İngiltere'de Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka için girişimler başladı.