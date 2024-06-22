Ayrıca çok sayıda oyuncu da bonservisleriyle satılarak veya kiralanalarak gönderilecek. Bunun için de resmi teklifler bekleniyor.
KİRALIKLAR GÖNDERİLECEK
Geçen sezon farklı takımlarda oynayan Leo Dubois, Alexandru Cicaldau, Yusuf Demir ve Mathias Ross'un durumu da netleşti. Özellikle Fransız bek konusunda kararsızlık var ancak hem Köhn'ün kalması hem de sağ bek aranması ayrılığı kesin gibi gösteriyor.
Cicaldau ve Ross için ise gelen teklifler kapsamında kolaylık sağlanarak takımdan ayrılmaları sağlanacak. Rumen orta saha oyuncusu Konyaspor'daki performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi olurken Danimarkalı stoper ise NEC Nijmegen'de kadroya girmekte zorlandı. Basel'de oynamayı unutan Yusuf da yine kiralanacak.
KENDİNİ SEVDİREMEDİ
Bonservisleriyle gidecek futbolcular da netleşmeye başlıyor. Çok sayıda isimle yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Onlar arasında ilk sırada Wilfried Zaha var. Fildişili futbolcu takıma karşı henüz beklenen aidiyeti sağlayamadı. Zaman zaman da sosyal medyadaki mesajlarıyla eleştiri dolu ifadeler kullanarak gündeme oturmayı başardı. Taraftarlara da kendisini sevdirmeyi başaramadı.
ZANIOLO DA YOLCU
Roma'dan transfer edildikten sonra Galatasaray'da 6 gol atarak adından söz ettiren Nicolo Zaniolo ise kabus gibi geçen sezonda Aston Villa ile sadece 2 gol atabildi. Yaşadığı sakatlık da üstüne kabus gibi çöktü. EURO 2024'e gidemediği için de istediği piyasayı yapma şansını kaçırdı. Sarı kırmızılılarda yönetim en yüksek karla satış yapmak amacında.