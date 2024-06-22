Gelecek sezon da yine şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak adını zirveye yazdırmak isteyen Galatasray'da transfer mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor.
Gelecek sezon da yine şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak adını zirveye yazdırmak isteyen Galatasray'da transfer mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sarı kırmızılılar oluşturacağı kadrosuyla birlikte şampiyonluklara ambargo koymak isteyen Galatasaray'da yıldız isimler için görüşmeler devam ediyor. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda gerçekleştirdiği temaslarda önemli futbolcularla anlaşmayı hedefliyor.
İlk adımını ezeli rakibinden adeta koparıp alan Dursun Özbek ve ekibi imzayı da ay sonunda atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilerle anlaşamaması üzerine devreye giren Cimbom, hücum hattını Belçikalı yıldız ile güçlendirdi. 43 karşılaşmada attığı 34 golle birlikte adından söz ettiren 30 yaşındaki forvet artık sarı kırmızılılar için ter dökecek.
DÖRT BÜYÜKTEN BİRİNDE DAHA OYNAYACAK
Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Batshuayi, sonrasında Fenerbahçe ile anlaştı ve 2 sezon sarı lacivertli formayı giydi. Bu sene sonunda da kontratının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a imza attı. Transferine kesin gözle bakılan yıldız golcü üçüncü kez bir Süper Ligi'nde oynayacak.
ORTA SAHA VE SAĞ BEKE İNGİLTERE'DEN HAMLE
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da orta saha ve sağ bek için belirlenen isimler için görüşmeler de devam ediyor. Manchester United'ın iki yıldızı gündeme bulunuyor. Scott McTominay ve Aaron Wan-Bissaka'ya bonservis ödenerek alınması ve bu bedelin 35 milyon euroyu bulması gündemde.
TAKIMDAN AYRILACAKLAR SAYIYI ARTIRACAK
Galatasaray'da hem kiradan dönenler hem gönderilmek istenenler hem de satılacaklarla birlikte kontenjan ile ilgili rahatlık sağlanacak. Transferlere de yer açacak bonservislerle de dünya yıldızlarının kadroya katılmaları adına pazarlıklarda el güçlenecek.
YENİ ADAY BELİRLENDİ! NURİ ŞAHİN ONAY VERDİ
Orta saha adaylarıyla görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da listedeki isimler birer birer ortaya çıkıyor.
Amrabat, Thuram, Fofana derken sarı-kırmızılı ekibin geniş listesinde Emre Can'ın da olduğu ortaya çıktı.
Aslan'ın kısa süre önce Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla da temasa geçtiği öğrenildi.
Emre Can, Türkiye'ye gelmesi halinde bu takımın Galatasaray olacağını da yöneticilere iletti.
Bu sezon Dortmund formasıyla 38 maçta görev alan yıldız oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ayrıca Nuri Şahin'in de Emre Can'a Türkiye konusunda olumlu referanslar verdiği öğrenildi.