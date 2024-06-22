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Yıldız oyuncudan Galatasaray'a transfer cevabı! Türkiye'ye gelecek mi? Süper Lig devi onu istedi...

Gelecek sezon da mutlu sona ulaşarak 25'inci şampiyonluğunu yaşayıp beşinci yıldızını takmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Birbirinden önemli oyuncuları listesinde bulunduran ve görüşmelerini sıklaştıran Aslan, bir an önce Kemerburgaz'da şov yapmak amacında. Çok sayıda isimle temasa geçerek hamlelerini bitirmeyi hedefleyen yönetim, dört kulvarda mücadele verecek takımını da erkenden belirlemek amacında. Gündeme gelen yıldız isim hakkında da flaş bir gelişme yaşandı ve Süper Lig ile ilgili durumu soruldu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 22:19 Güncelleme 22 Haziran 2024, 22:21
Yıldız oyuncudan Galatasaray’a transfer cevabı! Türkiye’ye gelecek mi? Süper Lig devi onu istedi...

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Gelecek sezon da yine şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak adını zirveye yazdırmak isteyen Galatasray'da transfer mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarı kırmızılılar oluşturacağı kadrosuyla birlikte şampiyonluklara ambargo koymak isteyen Galatasaray'da yıldız isimler için görüşmeler devam ediyor. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda gerçekleştirdiği temaslarda önemli futbolcularla anlaşmayı hedefliyor.

Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da mücadele edecek olan Aslan hem alternatifli hem de kaliteli bir oyuncu grubu oluşturmak amacında.

İlk adımını ezeli rakibinden adeta koparıp alan Dursun Özbek ve ekibi imzayı da ay sonunda atmaya hazırlanıyor.



İLK İMZA BATSHUAYI'DEN

Galatasaray, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilerle anlaşamaması üzerine devreye giren Cimbom, hücum hattını Belçikalı yıldız ile güçlendirdi. 43 karşılaşmada attığı 34 golle birlikte adından söz ettiren 30 yaşındaki forvet artık sarı kırmızılılar için ter dökecek.

DÖRT BÜYÜKTEN BİRİNDE DAHA OYNAYACAK

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Batshuayi, sonrasında Fenerbahçe ile anlaştı ve 2 sezon sarı lacivertli formayı giydi. Bu sene sonunda da kontratının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a imza attı. Transferine kesin gözle bakılan yıldız golcü üçüncü kez bir Süper Ligi'nde oynayacak.

ORTA SAHA VE SAĞ BEKE İNGİLTERE'DEN HAMLE

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da orta saha ve sağ bek için belirlenen isimler için görüşmeler de devam ediyor. Manchester United'ın iki yıldızı gündeme bulunuyor. Scott McTominay ve Aaron Wan-Bissaka'ya bonservis ödenerek alınması ve bu bedelin 35 milyon euroyu bulması gündemde.

HOJBJERG GÜNDEMDE

Yönetim diğer yandan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emile-Pierre Hojbjerg'i renklerine bağlamak adına temaslarda bulunuyor. Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı yıldızda ise İngiliz devinin vereceği karar henüz netleşmedi.

TAKIMDAN AYRILACAKLAR SAYIYI ARTIRACAK

Galatasaray'da hem kiradan dönenler hem gönderilmek istenenler hem de satılacaklarla birlikte kontenjan ile ilgili rahatlık sağlanacak. Transferlere de yer açacak bonservislerle de dünya yıldızlarının kadroya katılmaları adına pazarlıklarda el güçlenecek.

YENİ ADAY BELİRLENDİ! NURİ ŞAHİN ONAY VERDİ

Orta saha adaylarıyla görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da listedeki isimler birer birer ortaya çıkıyor.

Amrabat, Thuram, Fofana derken sarı-kırmızılı ekibin geniş listesinde Emre Can'ın da olduğu ortaya çıktı.

Aslan'ın kısa süre önce Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla da temasa geçtiği öğrenildi.

2026'ya kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun şu anda Türkiye'ye sıcak bakmadığı bildirildi.



Emre Can, Türkiye'ye gelmesi halinde bu takımın Galatasaray olacağını da yöneticilere iletti.



Bu sezon Dortmund formasıyla 38 maçta görev alan yıldız oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ayrıca Nuri Şahin'in de Emre Can'a Türkiye konusunda olumlu referanslar verdiği öğrenildi.

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