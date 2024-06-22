İlk adımını ezeli rakibinden adeta koparıp alan Dursun Özbek ve ekibi imzayı da ay sonunda atmaya hazırlanıyor.





İLK İMZA BATSHUAYI'DEN Galatasaray, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilerle anlaşamaması üzerine devreye giren Cimbom, hücum hattını Belçikalı yıldız ile güçlendirdi. 43 karşılaşmada attığı 34 golle birlikte adından söz ettiren 30 yaşındaki forvet artık sarı kırmızılılar için ter dökecek.

DÖRT BÜYÜKTEN BİRİNDE DAHA OYNAYACAK Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Batshuayi, sonrasında Fenerbahçe ile anlaştı ve 2 sezon sarı lacivertli formayı giydi. Bu sene sonunda da kontratının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a imza attı. Transferine kesin gözle bakılan yıldız golcü üçüncü kez bir Süper Ligi'nde oynayacak.

ORTA SAHA VE SAĞ BEKE İNGİLTERE'DEN HAMLE Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da orta saha ve sağ bek için belirlenen isimler için görüşmeler de devam ediyor. Manchester United'ın iki yıldızı gündeme bulunuyor. Scott McTominay ve Aaron Wan-Bissaka'ya bonservis ödenerek alınması ve bu bedelin 35 milyon euroyu bulması gündemde.