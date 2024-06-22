A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda hangi futbolcu nereli? O şehir fark yarattı

14 Haziran'da Almanya'da başlayan ve 14 Temmuz'da sona erecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) nefes kesmeye devam ediyor. Turnuvada yer alan milli takımımız da ilk önce son 16 turuna kalmak ardından da daha ileriye gitmek amacında. Kadroda bulunan futbolcularımız da ay yıldızlı forma ile en iyisini yapabilmek adına ter döküyor. Diğer yandan memleketleri de merak konusu ve bir şehir diğerlerine göre ön plana çıktı. Peki, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda hangi futbolcu nereli? İşte detaylar...