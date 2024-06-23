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Fenerbahçe'nin Morata transferine sürpriz engel!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvete en az 1 takviye yapacak olan Kanarya'da gündemdeki ilk isim Alvaro Morata'ydı. Ancak İspanyol yıldızın transferinde engel çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 13:10 Güncelleme 23 Haziran 2024, 13:10
Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

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Michy Batshuayi'nin ayrılışı sonrası forvet transferine hız veren Fenerbahçe, Alvaro Morata'nın menajeri ile masaya oturdu.

Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki futbolcuya onay vermesinin ardından bu rakamı gözden çıkardı.

Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

Ancak Sabah'ın haberine göre oyuncunun menajerinin, Roma, Juventus, Dortmund, Manchester United gibi kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

MOURINHO ETKİSİNE GÜVENİYORLAR

F.Bahçe ise zorlu rakiplere rağmen bu transferden umutlu. Sarı-lacivertli kurmaylar, takımın başına Mourinho'nun getirilmesinin futbolcu cephesiyle yapılacak pazarlıklara olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

Başkan Ali Koç ve ekibi, Morata'ya da Dzeko'nun kazandığı rakam olan 4.5 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş önermeyi planlıyor.

Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

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