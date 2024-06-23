Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

Michy Batshuayi'nin ayrılışı sonrası forvet transferine hız veren Fenerbahçe, Alvaro Morata'nın menajeri ile masaya oturdu.
Michy Batshuayi'nin ayrılışı sonrası forvet transferine hız veren Fenerbahçe, Alvaro Morata'nın menajeri ile masaya oturdu.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santrforun serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki futbolcuya onay vermesinin ardından bu rakamı gözden çıkardı.
Ancak Sabah'ın haberine göre oyuncunun menajerinin, Roma, Juventus, Dortmund, Manchester United gibi kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi.
MOURINHO ETKİSİNE GÜVENİYORLAR
F.Bahçe ise zorlu rakiplere rağmen bu transferden umutlu. Sarı-lacivertli kurmaylar, takımın başına Mourinho'nun getirilmesinin futbolcu cephesiyle yapılacak pazarlıklara olumlu yansıyacağını düşünüyor.
Başkan Ali Koç ve ekibi, Morata'ya da Dzeko'nun kazandığı rakam olan 4.5 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş önermeyi planlıyor.
Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.