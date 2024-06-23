Fenerbahçe’nin Morata transferine sürpriz engel!

Ancak Sabah'ın haberine göre oyuncunun menajerinin, Roma, Juventus, Dortmund, Manchester United gibi kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi.

MOURINHO ETKİSİNE GÜVENİYORLAR F.Bahçe ise zorlu rakiplere rağmen bu transferden umutlu. Sarı-lacivertli kurmaylar, takımın başına Mourinho'nun getirilmesinin futbolcu cephesiyle yapılacak pazarlıklara olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Başkan Ali Koç ve ekibi, Morata'ya da Dzeko'nun kazandığı rakam olan 4.5 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş önermeyi planlıyor.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.