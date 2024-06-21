Türkiye - Polonya maçı CANLI 🔴 TRT Spor CANLI İZLE ekranı ile Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı izle

FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4'te 4 yapmıştı. Hong Kong'ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

POLONYA SADECE İKİ KEZ MAĞLUP OLDU

VNL'de çeyrek finalde Filenin Sultanları'nın rakibi olan Polonya 30 puan topladı. Oynadığı 12 karşılaşmada sadece Çin ve Brezilya karşısında kaybeden Polonya diğer 10 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Polonya, Milletler Ligi'nde İtalya, Fransa, Hollanda, Japonya, Sırbistan, Güney Kore, Almanya, ABD, Dominik Cumhuriyeti ve Tayland'ı mağlup etti.