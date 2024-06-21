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Türkiye - Polonya maçı CANLI 🔴 TRT Spor CANLI İZLE ekranı ile Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, bu önemli karşılaşmayı kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. İşte Türkiye - Polonya voleybol maçıyla ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 16:24 Güncelleme 21 Haziran 2024, 16:24
Türkiye - Polonya maçı CANLI 🔴 TRT Spor CANLI İZLE ekranı ile Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı izle

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Milletler Ligi'nde çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz, bu önemli maçta Polonya engelini aşarak yarı finale yükselmek istiyor.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

VNL Milletler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye, çeyrek final aşamasında Polonya ile mücadele edecek. Tayland'ın ev sahipliğinde Bongkok'ta oynanacak Türkiye - Polonya mücadelesi 21 Haziran cuma günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI YAYIN

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

YARI FİNALE YÜKSELEN İKİ TAKIM BELLİ OLDU

Voleybolda Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL), Çin'i 3-0 yenen Japonya ile Tayland'ı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

KADINLAR MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

🔶 BREZİLYA-TAYLAND
🔶 ÇİN-JAPONYA
🔶 İTALYA- ABD
🔶 TÜRKİYE - POLONYA

FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4'te 4 yapmıştı. Hong Kong'ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

POLONYA SADECE İKİ KEZ MAĞLUP OLDU

VNL'de çeyrek finalde Filenin Sultanları'nın rakibi olan Polonya 30 puan topladı. Oynadığı 12 karşılaşmada sadece Çin ve Brezilya karşısında kaybeden Polonya diğer 10 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Polonya, Milletler Ligi'nde İtalya, Fransa, Hollanda, Japonya, Sırbistan, Güney Kore, Almanya, ABD, Dominik Cumhuriyeti ve Tayland'ı mağlup etti.

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