Hollanda - Fransa CANLI 🔴🔵 TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı full HD canlı yayın linki

EURO 2024'ün favori takımlarından Fransa, Hollanda karşısında sahaya çıkıyor. Her iki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Bu mücadeleden 3 puanla ayrılan takım, son 16 turuna kalmayı garantileyecek.
EURO 2024'ün favori takımlarından Fransa, Hollanda karşısında sahaya çıkıyor. Her iki takım da ilk maçlarını kazanarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Bu mücadeleden 3 puanla ayrılan takım, son 16 turuna kalmayı garantileyecek.
HOLLANDA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak Hollanda - Fransa karşılaşması 21 Haziran cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
Hollanda - Fransa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
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GÖZLER MBAPPE'DE
Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda durumu en çok merak edilen isim olarak göze çarpıyor. Avusturya maçında burnu kırılan yıldız futbolcunun kalan maçlarda oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Fransız futbolcunun görev verilmesi halinde maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.
İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Memphis Depay, Gakpo.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Griezmann.
İKİ TAKIM DA ÜÇ PUANLA BAŞLADI
D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takım, liderlik için kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk karşılaşmalarda Hollanda, Polonya'yı 2-1, Fransa da Avusturya'yı 1-0 yendi. Takımlar, galip gelerek son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.
TARİHLERİNDE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti. Tarihinde EURO 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı. EURO 1988 şampiyonu "Portakallar" ise son 8 maçtaki tek galibiyetini, 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 2-0'lık skorla aldı.