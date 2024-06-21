Hollanda - Fransa CANLI 🔴🔵 TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 Hollanda - Fransa maçı full HD canlı yayın linki

İKİ TAKIM DA ÜÇ PUANLA BAŞLADI D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takım, liderlik için kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk karşılaşmalarda Hollanda, Polonya'yı 2-1, Fransa da Avusturya'yı 1-0 yendi. Takımlar, galip gelerek son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.





TARİHLERİNDE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER



Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti. Tarihinde EURO 1984 ve 2000'de olmak üzere iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı. EURO 1988 şampiyonu "Portakallar" ise son 8 maçtaki tek galibiyetini, 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 2-0'lık skorla aldı.