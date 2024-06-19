Üst üste iki şampiyonluk elde ettikten sonra gözünü üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya diken ve beşinci yıldız takmayı arzu eden Galatasaray'de kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor.
Üst üste iki şampiyonluk elde ettikten sonra gözünü üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya diken ve beşinci yıldız takmayı arzu eden Galatasaray'de kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor.
Başkan Dursun Özbek'in seçimden galip ayrılmasının ardından 1 numaranın aynı kaldığı Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleimesi de uzatıldı.
Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Futbol A Takımımızın teknik direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 lira sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." denildi.
Yeni sezonda dört kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, öncelikli olarak belirlediği mevkiler için listesini oluşturdu. Başarılı teknik direktör de yönetimle koordineli bir şekilde çalışırken Avrupa kupaları ön elemeleri için hamlelerin gecikmemesi talebinde bulundu. Cimbom'un hedeflediği takviyeler arasında sağ bek, orta saha ve Icardi'nin yedeğini bulmak var. Ayrıca güçlü bir oyuncu grubu oluşturmak isteniyor.
Sacha Boey sonrasında yeni bir hamle yapmayı hedefleyen Galatasaray'da çok sayıda aday bulunuyor. Özellikle İngiltere'den çok önemli bir dünya yıldızı yer alıyor.
Fazla süre alamadığı takımından ayrılmayı hedefleyen deneyimli futbolcu için devreye giren Cimbom'da ilk hedef satın alma opsiyonlu kiralama gerçekleştirmek.
Diğer yandan orta saha için de çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'nin istediği Pierre-Emile Højbjerg listenin ilk sırasında yer alıyor
Tottenham ile gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra Danimarkalı futbolcuyla da önemli mesafe kat edildi.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
İngiliz kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki ön liberonun transferi hakkında menajeri Puccinelli'den de önemli bir açıklama geldi. Tottenham'la yolları ayırma kararını doğrulayan Puccinelli, "Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Hojbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip. Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK FORVETİNİ BULDU
Mauro Icardi'nin alternatifini bulmak isteyen Cimbom'da birçok isim gündemde bulunuyordu ama flaş bir yıldız liste başı haline geldi. Okan Buruk da kendisini isteyerek yönetimden alınması konusunda talepte bulundu. Şampiyonlar Ligi seviyesini de kaldırabilecek bir oyuncu arayan deneyimli çalıştırıcı ezeli rakibinin golcüsüne kanca attı.
Geride kalan 2 sezonda Arjantinli yıldıza alternatif olarak getirdiği forvetlerden beklediği verimi alamayan Galatasaray'da bu kez fla bir hamle geldi.
Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve sonrasında da Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi Galatasaray ile görüşmelere başladı
Kontratı biten Belçikalı futbolcu istediği kulüple temaslarda bulunma hakkını da elinde tutarken daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yıldız oyuncunun Türkiye'deki başka kulüpler tarafından istendiğini dile getirmişti.
TRT Spor'un haberine göre Cimbom, EURO 2024 için Belçika kadrosuna seçilmeyen Michy Batshuayi için imzaları atmaya çok yakın. Sağlık kontrolünden de geçen yıldız forvetin 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Kontrat süresinin 3 yıl olacağı öğrenilirken golcü oyuncunun sezon başına 3 milyon euro civarında maaş alacağı ve kendisine imza parası da ödeneceği dile getirildi.
Batshuayi Fenerbahçe formasıyla geçen sezon çıktığı 43 maçta 24 gol atıp 3 asist yapma başarısı göstermişti.