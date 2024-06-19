MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

İngiliz kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki ön liberonun transferi hakkında menajeri Puccinelli'den de önemli bir açıklama geldi. Tottenham'la yolları ayırma kararını doğrulayan Puccinelli, "Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Hojbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip. Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.