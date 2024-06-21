Rafael Leao: Hakan Çalhanoğlu fark yaratacak

ZEVK VEREN BİR MAÇ OLACAK

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Leao, "Yarın zorlu bir mücadele olacak. Rakibimiz çok güçlü ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi, alanları çok iyi kullanıyorlar. Rakibimizin analizini çok iyi yaptık. Yarın ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Biz de savunmada ve hücumda kaliteli oyunculara sahibiz. Türkiye'nin o boşluklardaki güçlü oyunuyla, bizim kaliteli oyunumuz karşı karşıya geldiğinde çok zevk veren bir maç olacağını düşünüyorum. Boşlukları değerlendirerek neticeye ulaşmak istiyoruz ama grupta üçüncü maçımız olduğunu da unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.