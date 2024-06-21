Roberto Martinez: Vincenzo Montella harika bir takım oluşturmuş

ÇEKYA MAÇINDA OYUN TATMİN EDİCİ DEĞİLDİ
Uzatma dakikalarında attıkları golle 2-1 kazandıkları Çekya mücadelesine değinen Roberto Martinez, şunları söyledi:
"Kazanmış olsak da oyun tatmin edici değildi. Çok fazla duran top şansı verdik. Maçın ilk yarısı boyunca çok şu atma isteğimiz vardı. Ancak oyuncularımızın golden sonra gösterdiği reaksiyonla oyunu kontrol altına aldık. Karakter gösterdik. Rakip kaleye 5 şut attık. Sonuçtan ziyade saha içinde gösterdiğimiz reaksiyon beni tatmin etti."
Martinez, takımın 41 yaşındaki stoperi Pepe hakkında ise, "İnanılmaz tecrübeli. Savunma oyuncusu olarak doğdu. Sadece geride değil, ileride de çok etkin bir oyuncu" dedi.
ARDA VE KENAN'A ÖVGÜ
Türkiye'nin yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden 50 yaşındaki teknik adam, "Elbette bu tür yetenekler gündeme geldiğinde dikkat etmemiz gerekiyor. Arda Güler son dönemde çok iyi işler yaptı. Montella da harika bir takım oluşturmuş, Arda'yı da mili takıma çağırarak. Kenan Yıldız da bir başka örnek. İki oyuncu da mili takımın güçlü oyunu için çok önemli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
DİKEY BİR OYUN FELSEFESİ VAR
Roberto Martinez, Türkiye'nin dikey bir oyun anlayışıyla sürekli hücumu düşünen bir takım olduğuna vurgu yaptı. Martinez, "Genç oyunculara ve iyi bir takıma, sistemli bir İtalyan antrenöre sahip, futbol felsefesi güçlü bir antrenörle mücadele eden takım. Tek bir hedefimiz var, o da kazanmak. Türkiye maçına hazırız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. EURO 2024'te asla kolay maç olmaz" şeklinde konuştu.
GRUPTAN ÇIKMAK ZORUNDAYIZ
Başarılı teknik adam, turnuvada yollarına kazanarak devam etmek istediklerini aktardı. Roberto Martinez, "Kazanma alışkanlığı kazmak çok önemli. 3 maçımızı da aynı performansla kazanmamız gerekiyor. Her iki takımın da 3 puanı var. İki takımın da kazanmak ve gruptan çıkmak zorunda olduğu bir maç" diye konuştu.
HERKES RONALDO KADAR OYNAMALI
Cristiano Ronaldo'nun, Çekya maçındaki performansı hakkında yönetilen bir soruyu ise Martinez, şöyle cevaplandırdı:
"Kaleyi bulan şutlara baktığımızda en çalışkan oyuncumuzdu. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da böyle. Her bölgede koşan inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Saha içinde arkadaşlarına da yardımcı oluyor. Biz Ronaldo'ya her zaman mental olarak yardımcı oluyoruz. Kale içinde çok tehlikeli olsa da daha önemli olan şey kaleye yaklaşmak. Her oyuncumuzun Cristiano kadar mücadele vermesi gerekiyor."