Roberto Martinez: Vincenzo Montella harika bir takım oluşturmuş

ÇEKYA MAÇINDA OYUN TATMİN EDİCİ DEĞİLDİ

Uzatma dakikalarında attıkları golle 2-1 kazandıkları Çekya mücadelesine değinen Roberto Martinez, şunları söyledi:

"Kazanmış olsak da oyun tatmin edici değildi. Çok fazla duran top şansı verdik. Maçın ilk yarısı boyunca çok şu atma isteğimiz vardı. Ancak oyuncularımızın golden sonra gösterdiği reaksiyonla oyunu kontrol altına aldık. Karakter gösterdik. Rakip kaleye 5 şut attık. Sonuçtan ziyade saha içinde gösterdiğimiz reaksiyon beni tatmin etti."

Martinez, takımın 41 yaşındaki stoperi Pepe hakkında ise, "İnanılmaz tecrübeli. Savunma oyuncusu olarak doğdu. Sadece geride değil, ileride de çok etkin bir oyuncu" dedi.