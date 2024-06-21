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Roberto Martinez: Vincenzo Montella harika bir takım oluşturmuş

Yarın akşam milli takımımızla karşılaşacak olan Portekiz'de Teknik Direktör Roberto Martinez, basın mensuplarının sorularını yanıladı. Deneyimli çalıştırıcı mutlak kazanmaları ve son 16'ya kalmak zorunda oldukları bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirerek Vincenzo Montella'nın çok iyi bir takım oluşturduğunu söyledi. Ayrıca Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan da övgüyle bahsetti

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 20:25 Güncelleme 21 Haziran 2024, 20:25

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EURO 2024'teki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Portekiz ikinci hafta mücadelesinde milli takımımızın karşısına çıkacak. Yarın akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve BVB Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu randevu öncesinde Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MONTELLA ÇOK İYİ HAZIRLAMIŞ

Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Martinez, "Çekya maçı plan içerisinde değildi. Bu kadar geriye çekileceklerini beklemiyordum. Önemli olan bizim nasıl oynamamız gerektiğiydi. Biz saha içi kontrolü ele aldık. Topu tutma süresini hesapladık. Ancak Türkiye çok daha farklı. Bir gençlik devrimine gitmiş, çok koşan ve mücadele eden bir takım. Hakan Çalhanoğlu gibi farklı karaktere sahip deneyimli bir oyuncuya da sahipler. Montella gerçekten çok iyi bir sistem kurup, bu oyuncuları da saha içi organizasyonları için hazırlamış" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇTA GÜÇLERİNİ GÖSTERDİLER

Türkiye'nin, BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada Türk futbolseverlerin çok iyi bir atmosfer oluşturduklarına da dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye kompakt oynayacaktır. Çok zeki olmamız lazım. Maçı dengede tutmamız gerekiyor. Gürcistan maçında ne kadar gülü oldukların gösterdiler. Ama bir eksiklerini iyi analiz ettik; savunmaya çok fazla önem vermediklerini, hep hücum düşündüklerini ve bunu çok iyi yaptıklarını gördük. Saha içi organizasyonları görünce çok zor bir maç olacağını biliyoruz" cümlelerine yer verdi.

ÇEKYA MAÇINDA OYUN TATMİN EDİCİ DEĞİLDİ

Uzatma dakikalarında attıkları golle 2-1 kazandıkları Çekya mücadelesine değinen Roberto Martinez, şunları söyledi:

"Kazanmış olsak da oyun tatmin edici değildi. Çok fazla duran top şansı verdik. Maçın ilk yarısı boyunca çok şu atma isteğimiz vardı. Ancak oyuncularımızın golden sonra gösterdiği reaksiyonla oyunu kontrol altına aldık. Karakter gösterdik. Rakip kaleye 5 şut attık. Sonuçtan ziyade saha içinde gösterdiğimiz reaksiyon beni tatmin etti."

Martinez, takımın 41 yaşındaki stoperi Pepe hakkında ise, "İnanılmaz tecrübeli. Savunma oyuncusu olarak doğdu. Sadece geride değil, ileride de çok etkin bir oyuncu" dedi.

ARDA VE KENAN'A ÖVGÜ

Türkiye'nin yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden 50 yaşındaki teknik adam, "Elbette bu tür yetenekler gündeme geldiğinde dikkat etmemiz gerekiyor. Arda Güler son dönemde çok iyi işler yaptı. Montella da harika bir takım oluşturmuş, Arda'yı da mili takıma çağırarak. Kenan Yıldız da bir başka örnek. İki oyuncu da mili takımın güçlü oyunu için çok önemli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

DİKEY BİR OYUN FELSEFESİ VAR

Roberto Martinez, Türkiye'nin dikey bir oyun anlayışıyla sürekli hücumu düşünen bir takım olduğuna vurgu yaptı. Martinez, "Genç oyunculara ve iyi bir takıma, sistemli bir İtalyan antrenöre sahip, futbol felsefesi güçlü bir antrenörle mücadele eden takım. Tek bir hedefimiz var, o da kazanmak. Türkiye maçına hazırız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. EURO 2024'te asla kolay maç olmaz" şeklinde konuştu.

GRUPTAN ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Başarılı teknik adam, turnuvada yollarına kazanarak devam etmek istediklerini aktardı. Roberto Martinez, "Kazanma alışkanlığı kazmak çok önemli. 3 maçımızı da aynı performansla kazanmamız gerekiyor. Her iki takımın da 3 puanı var. İki takımın da kazanmak ve gruptan çıkmak zorunda olduğu bir maç" diye konuştu.

HERKES RONALDO KADAR OYNAMALI

Cristiano Ronaldo'nun, Çekya maçındaki performansı hakkında yönetilen bir soruyu ise Martinez, şöyle cevaplandırdı:

"Kaleyi bulan şutlara baktığımızda en çalışkan oyuncumuzdu. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da böyle. Her bölgede koşan inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Saha içinde arkadaşlarına da yardımcı oluyor. Biz Ronaldo'ya her zaman mental olarak yardımcı oluyoruz. Kale içinde çok tehlikeli olsa da daha önemli olan şey kaleye yaklaşmak. Her oyuncumuzun Cristiano kadar mücadele vermesi gerekiyor."

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