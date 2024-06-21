İtalya’nın efsane futbolcusu Roberto Baggio’ya şok! Silahlı hırsızların saldırısına uğradı evi soyuldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soygunun ardından kapıyı kırarak odadan çıkan Baggio, polisi aradı. Saldırıda darbe alan İtalyan efsane ise daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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