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İtalya'nın efsane futbolcusu Roberto Baggio'ya şok! Silahlı hırsızların saldırısına uğradı evi soyuldu

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio, dün gece EURO 2024 B Grubu'nda İspanya - İtalya maçı oynandığı saatlerde evinde hırsızların saldırısına uğradı. Silahlı hırsızlar, Baggio'yu darp ettikten sonra değerli eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 14:28 Güncelleme 21 Haziran 2024, 14:41
İtalya’nın efsane futbolcusu Roberto Baggio’ya şok! Silahlı hırsızların saldırısına uğradı evi soyuldu

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Olay dün gece EURO 2024 B Grubu'nda İspanya - İtalya maçı oynandığı saatlerde Baggio'nun Vincenza kentine bağlı Altavilla Vicentina'daki evinde yaşandı.

EVİNDE SİLAHLI HIRSIZLARIN SALDIRISINA UĞRADI SOYULDU DARP EDİLDİ

Roberto Baggio'ya evinde saldırı! Dövüp soydular!


Evinde ailesiyle mücadeleyi izleyen 57 yaşındaki İtalyan efsane, silahlı hırsızların saldırısına uğradı.

Çiftin üç çocuğu var.Çiftin üç çocuğu var.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre beş silahlı hırsız maç oynandığı dakikalarda soygun için Baggio'nun mülküne girdi. Silahlı soyguncularla yaşanan arbedenin ardından başına darbe alan eski futbolcu, ailesiyle birlikte bir odaya kapatıldı.

SOYGUN 40 DAKİKADAN FAZLA SÜRDÜ
Tüm evi arayarak değerli eşyaları çalan hırsızlar soygunun ardından kayıplara karıştı. Corriere della Sera'ya soygunun 40 dakikadan fazla sürdüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soygunun ardından kapıyı kırarak odadan çıkan Baggio, polisi aradı. Saldırıda darbe alan İtalyan efsane ise daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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