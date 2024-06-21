Filenin Sultanları Polonya’ya direnemedi! Milletler Ligi’nden elendik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 yenildi. Karar setinin belirlediği sonuç sonrasında Filenin Sultanları daha önce şampiyonluk kazandığı kulvarda bu kez çeyrek finalde elendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 yenildi. Karar setinin belirlediği sonuç sonrasında Filenin Sultanları daha önce şampiyonluk kazandığı kulvarda bu kez çeyrek finalde elendi.
İLK ÇEYREKTE GALİBİZ
Filenin Sultanları çok iyi başladığı sette rakibini 25-20 devirmeyi başardı.
DÖRDÜNCÜ SETTE MUHTEŞEM PERFORMANS
Filenin Sultanları Polonya karşısında dördüncü seti uzun süre üstün götürdü. Bir ara 6'ya kadar çıkan farkta Vargas'ın performansı çok büyük rol oynadı. Yıldız oyuncu üst üste yakaladığı sayılarla birlikte milli takıma önemli katkı verdi. Seti de 25-19 kazandık. Karar setinde ise Polonya 15-11 galip gelerek maçı kazandı.