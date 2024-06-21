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Filenin Sultanları Polonya'ya direnemedi! Milletler Ligi'nden elendik

Daha önce şampiyonluk yaşadığı Milletler Ligi'nde hedefini yine zirve olarak belirleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Polonya ile karşılaştı. Ay yıldızlılar ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sette ise Polonya üstünlüğü ele aldı ve durumu 1-1'e getirdi. Ekibimiz üçüncü sette rakibine karşı cevap vermekte zorlanınca 25-20 mağlup oldu. Son set ise büyük mücadeleye sahne oldu. Uzun süre dengede gitti ancak Vargas dengeyi lehimize çevirdi. Karar setine iyi başlasak da devamını getiremedik. Seti 15-11 kazanan Polonya, mücadeleden de 3-2 galip ayrıldı. Böylelikle çeyrek finalde elendik.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 18:37 Güncelleme 21 Haziran 2024, 18:45
Filenin Sultanları Polonya’ya direnemedi! Milletler Ligi’nden elendik

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya 3-2 yenildi. Karar setinin belirlediği sonuç sonrasında Filenin Sultanları daha önce şampiyonluk kazandığı kulvarda bu kez çeyrek finalde elendi.

İLK ÇEYREKTE GALİBİZ

Filenin Sultanları çok iyi başladığı sette rakibini 25-20 devirmeyi başardı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SETTE MAĞLUBUZ

İlk seti 25-20 kazanan millilerimizin ardından Polonya iki seti 25-22 ve 25-20'lik skorlarla kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SETTE MUHTEŞEM PERFORMANS

Filenin Sultanları Polonya karşısında dördüncü seti uzun süre üstün götürdü. Bir ara 6'ya kadar çıkan farkta Vargas'ın performansı çok büyük rol oynadı. Yıldız oyuncu üst üste yakaladığı sayılarla birlikte milli takıma önemli katkı verdi. Seti de 25-19 kazandık. Karar setinde ise Polonya 15-11 galip gelerek maçı kazandı.

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