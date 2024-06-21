Filenin Sultanları Polonya’ya direnemedi! Milletler Ligi’nden elendik

DÖRDÜNCÜ SETTE MUHTEŞEM PERFORMANS

Filenin Sultanları Polonya karşısında dördüncü seti uzun süre üstün götürdü. Bir ara 6'ya kadar çıkan farkta Vargas'ın performansı çok büyük rol oynadı. Yıldız oyuncu üst üste yakaladığı sayılarla birlikte milli takıma önemli katkı verdi. Seti de 25-19 kazandık. Karar setinde ise Polonya 15-11 galip gelerek maçı kazandı.