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Vincenzo Montella: Portekiz maçının anahtarı kompakt oyun! Arda Güler oynayacak mı?

EURO 2024'te yarın akşam Portekiz ile karşılaşacak olan milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella ve yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının karşısında soruları yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı rakiplerini şu ana kadar yenememelerini sadece istatistik olarak gördüğünü açıkladı ve kompakt oyun sergiledikleri takdirde kazanabileceklerini söyledi. Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı konusunda da bilgi verdi. Kerem ise çok büyük hayalleri olduğunu ancak dile getirmek istemediğini anlatarak ülke olarak galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 19:56 Güncelleme 21 Haziran 2024, 21:58
Vincenzo Montella: Portekiz maçının anahtarı kompakt oyun! Arda Güler oynayacak mı?

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Bizim Çocuklar, F grubunun ikinci mücadelesinde Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan karşısında Mert, Arda ve Kerem ile sonuca giden millilerimizde Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Kerem Aktürkoğlu zorlu randevu öncesinde soruları yanıtadı.

MONTELLA: "PORTEKİZ'İN MÜKEMMEL BİR TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Portekiz'in mükemmel bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onların da eksileri var, farkındayız. Onları da biliyoruz.

"İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU GAYET İYİ"

Biliyorsunuz ki ben önceden bilgi vermeyi sevmem ama İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi. İdmanlara da düzenli bir şekilde devam ediyor. Yarın belki baştan, belki sonradan oyuna dahil olabilir. Bu bilgiyi size vermeyeceğim tabii ki.

"ARDA GÜLER'DE YORGUNLUK BELİRTİSİ VAR"

Aslında birkaç tane değişiklik olabilir ya da olmayabilir. Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz.

CRISTIANO RONALDO SÖZLERİ

Cristiano Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim.

"HEDEFİMİZ TOPA SAHİP OLMAK"

Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor.

"ÜLKEMİZDE FORVETSİZ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLAR"

Ülkemizde şöyle bir durum var; forvetsiz oynadığımızı düşünüyorlar. Rakip hocanın ne kadar ofansif oynadığımızı söylemesi beni mutlu etti açıkçası.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Golden beri bunun şakasını yapıyorum, yolda 3 kez kaçırdım pozisyonu. O süreç uzun sürdü. Sağıma bakamıyorum kulübe benimle koşuyor, arkamdan sesler geliyor. Kaleye kadar gidicektim ama sonra atmak istedim."

"GRUPTAN LİDER OLARAK ÇIKMAZ İSTİYORUZ"

Maçlara hiçbir takım beraberlik veya mağlubiyet için çıkmaz. Tabii ki galibiyet almak istiyoruz, onun için hazırlandık. Bizim de eksiklerimiz var, Portekiz'in eksiklerini iyi çalıştık. Galibiyet alıp gruptan net bir şekilde lider olarak çıkmak istiyoruz.

"SABIRLI OLURSAK YARIN GALİBİYETLE AYRILMAMIZ KAÇINILMAZ OLUR"

Sabır bizim en büyük parolamız. Acele etmezsek yaparız. Biraz heyecanlı bir milletiz, bir an önce olsun istiyoruz. Bu bende de biraz var. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir ama oyun olarak çok anlamlı noktalara dokundu. Sabırlı olursak yarın galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur.

Takım savunması böyle turnuvalarda en önemli etkenlerden birisi. İlk maçta verdiğimiz pozisyonlar bizi sıkıntıya soktu ama Portekiz'e karşı oyun anlayışımız daha farklı olacaktır. Ben de takım savunmasına yardım eden bir oyuncuyum çok fazla belli olmasa da. Yarın inşallah bunu takım olarak gösterebiliriz.

"YARIN KAZANDIĞIMIZ ZAMAN ÇOK FARKLI BİR HAVA OLACAK"

Hazırlık maçlarının mağlubiyetle geçmesi moralimizi biraz bozmuştu. İlk maçın turnuvanın gidişatını etkileyebileceğinin farkındaydık. İçeride yaş olarak ve dostluk olarak birbirine yakın bir grup var. İlk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmedi. Kazandığımız zaman yarın çok farklı bir hava olacak. Ülke olarak buna ihtiyacımız var.

"YARIN OYNAYIP OYNAMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama rakibimize karşı hazır olmamız gerekiyor. Belli şablonlara her oyuncu hakim, Türkiye'de çok fazla üçlü oynayan takım olmadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor ama bunlara hazır olmak zorundayız. İlk dakikalarda farklı bir skor elde edersek onların oyununun değişeceğini biliyoruz."

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