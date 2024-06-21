Vincenzo Montella: Portekiz maçının anahtarı kompakt oyun! Arda Güler oynayacak mı?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Bizim Çocuklar, F grubunun ikinci mücadelesinde Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan karşısında Mert, Arda ve Kerem ile sonuca giden millilerimizde Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Kerem Aktürkoğlu zorlu randevu öncesinde soruları yanıtadı.
MONTELLA: "PORTEKİZ'İN MÜKEMMEL BİR TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Portekiz'in mükemmel bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onların da eksileri var, farkındayız. Onları da biliyoruz.
"İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU GAYET İYİ"
Biliyorsunuz ki ben önceden bilgi vermeyi sevmem ama İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi. İdmanlara da düzenli bir şekilde devam ediyor. Yarın belki baştan, belki sonradan oyuna dahil olabilir. Bu bilgiyi size vermeyeceğim tabii ki.
"ARDA GÜLER'DE YORGUNLUK BELİRTİSİ VAR"
Aslında birkaç tane değişiklik olabilir ya da olmayabilir. Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz.
CRISTIANO RONALDO SÖZLERİ
Cristiano Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim.
"HEDEFİMİZ TOPA SAHİP OLMAK"
Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor.