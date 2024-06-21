Vincenzo Montella: Portekiz maçının anahtarı kompakt oyun! Arda Güler oynayacak mı?

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Bizim Çocuklar, F grubunun ikinci mücadelesinde Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan karşısında Mert, Arda ve Kerem ile sonuca giden millilerimizde Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Kerem Aktürkoğlu zorlu randevu öncesinde soruları yanıtadı.

MONTELLA: "PORTEKİZ'İN MÜKEMMEL BİR TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Portekiz'in mükemmel bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onların da eksileri var, farkındayız. Onları da biliyoruz. "İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU GAYET İYİ"



Biliyorsunuz ki ben önceden bilgi vermeyi sevmem ama İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi. İdmanlara da düzenli bir şekilde devam ediyor. Yarın belki baştan, belki sonradan oyuna dahil olabilir. Bu bilgiyi size vermeyeceğim tabii ki.