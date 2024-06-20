Galatasaray’dan Batshuayi açıklaması!



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Michy Batshuayi ile resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan herhangi bir şey söylemem doğru değil. İlgilendiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa, transfer dönemi resmi olarak başladığı zaman çok daha net cevaplar verebilirim." dedi.