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Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu yıldız oyuncunun transferi hakkında konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 16:39 Güncelleme 20 Haziran 2024, 16:44
Galatasaray’dan Batshuayi açıklaması!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu yıldız oyuncunun transferi hakkında konuştu.


Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Michy Batshuayi ile resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan herhangi bir şey söylemem doğru değil. İlgilendiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa, transfer dönemi resmi olarak başladığı zaman çok daha net cevaplar verebilirim." dedi.

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