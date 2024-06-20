Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.
Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.
Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.
Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.
Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.
TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ
Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.
Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.
BATSMAN İMZAYI ATTI
Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile vedalaştı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi renklerine bağladı.
ÖNCELİK SAĞ BEK
Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'da imza töreni esnasında sağ bek transferinin öncelikli olduğunu belirtti.
ORTA SAHA TRANSFERİ
Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.
Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.
İLK HEDEF GORETZKA
Orta saha hedefi doğrultusunda Galatasaray'ın ilk adresi Almanya olacak. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih yetkilileriyle Leon Goretzka'nın bonservisi için masaya oturacak.
Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor.
Goretzka'nın menajerler vasıtasıyla yeşil ışık yakmasının ardından, Bayern'in bonservis şartlarını öğrenmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesini de bu talebe göre ayarlayacak.
Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray'ın bir sonraki adresi Fransa olacak.
FOFANA AŞKI DİNMİYOR
Cimbom'un potansiyeli açısından daha yararlı bir transfer gözüyle baktığı Youssouf Fofana için Monaco ile bir görüşme daha yapılacak.
Galatasaray Yönetimi, geçen yaz ve kış dönemlerinde yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamıştı.
Piyasa değeri oldukça yüksek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıkları, bu yeni yapılacak görüşmeyle birlikte başlayacak.
Yönetimin ana planı, başta Goretzka ve Fofana olmak üzere, orta saha listesinin en üst sırasındaki isimleri belirli bir anlaşma noktasına getirdikten sonra, aralarında en uygun olanı tercih etmek.