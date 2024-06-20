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Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi'nin ardından onlar da geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, ilk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayarak flaş bir transfere imza attı. Aslan şimdi ise gözünü diğer bölgelere çevirdi. İşte sıradaki iki transfer...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 13:08 Güncelleme 20 Haziran 2024, 13:08
Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

BATSMAN İMZAYI ATTI

Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile vedalaştı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi renklerine bağladı.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

ÖNCELİK SAĞ BEK

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Teknik direktör Okan Buruk'da imza töreni esnasında sağ bek transferinin öncelikli olduğunu belirtti.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

ORTA SAHA TRANSFERİ

Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

İLK HEDEF GORETZKA

Orta saha hedefi doğrultusunda Galatasaray'ın ilk adresi Almanya olacak. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih yetkilileriyle Leon Goretzka'nın bonservisi için masaya oturacak.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Goretzka'nın menajerler vasıtasıyla yeşil ışık yakmasının ardından, Bayern'in bonservis şartlarını öğrenmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesini de bu talebe göre ayarlayacak.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray'ın bir sonraki adresi Fransa olacak.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

FOFANA AŞKI DİNMİYOR

Cimbom'un potansiyeli açısından daha yararlı bir transfer gözüyle baktığı Youssouf Fofana için Monaco ile bir görüşme daha yapılacak.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Galatasaray Yönetimi, geçen yaz ve kış dönemlerinde yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamıştı.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Piyasa değeri oldukça yüksek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıkları, bu yeni yapılacak görüşmeyle birlikte başlayacak.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

Yönetimin ana planı, başta Goretzka ve Fofana olmak üzere, orta saha listesinin en üst sırasındaki isimleri belirli bir anlaşma noktasına getirdikten sonra, aralarında en uygun olanı tercih etmek.

Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor

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