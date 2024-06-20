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Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi'ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi'nin transferini bitirdi. Galatasaray ile anlaşmaya varan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçti. Henüz imzalar atılmasa da Belçikalının 1-2 gün içinde resmen Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından Fenerbahçeli yıldızlardan flaş hamleler geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:06 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:25
Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi'nin transferini bitirdi.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcünün menajeriyle görüştü ve her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren 30 yaşındaki forvetin transfernin artık resmi imzaya kaldığı belirtildi.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli forvet ile son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Galatasaray, Belçikalı golcüyle 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı futbolcuya 3 milyon euro da imza parasının verileceği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray ile anlaşmaya varan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Henüz imzalar atılmasa da Batshuayi'nin 1-2 gün içinde resmen Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

İZİ SİLİNİYOR!

Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından Fenerbahçeli yıldızlardan flaş hamleler geldi.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

İlk olarak Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Fred, Belçikalıyı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Ardından Cengiz Ünder ve Becao da Batshuayi'yi silen isimlerden oldu.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Kanarya'nın diğer yıldızlarının da takım arkadaşları gibi Batshuayi takipten çıkması bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

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