Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli forvet ile son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi.

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI Galatasaray, Belçikalı golcüyle 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı futbolcuya 3 milyon euro da imza parasının verileceği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ Galatasaray ile anlaşmaya varan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Henüz imzalar atılmasa da Batshuayi'nin 1-2 gün içinde resmen Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.