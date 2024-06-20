Fenerbahçeli yıldızlardan Batshuayi’ye şok: Resmen sildiler! İşte o isimler...

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi'nin transferini bitirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Michy Batshuayi'nin transferini bitirdi.
Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcünün menajeriyle görüştü ve her konuda anlaşma sağladı.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren 30 yaşındaki forvetin transfernin artık resmi imzaya kaldığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin de tekrar anlaşmak istediği tecrübeli forvet ile son anda bir pürüz yaşanmazsa üç senelik kontrat yapılacağı bildirildi.
İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI
Galatasaray, Belçikalı golcüyle 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı futbolcuya 3 milyon euro da imza parasının verileceği belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray ile anlaşmaya varan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçti.
Henüz imzalar atılmasa da Batshuayi'nin 1-2 gün içinde resmen Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
İZİ SİLİNİYOR!
Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından Fenerbahçeli yıldızlardan flaş hamleler geldi.
İlk olarak Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Fred, Belçikalıyı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
Ardından Cengiz Ünder ve Becao da Batshuayi'yi silen isimlerden oldu.
Kanarya'nın diğer yıldızlarının da takım arkadaşları gibi Batshuayi takipten çıkması bekleniyor.