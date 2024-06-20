EURO 2024 'te heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta maçında Slovenya ile Sırbistan Münih'te karşı karşıya geldi.





Bu sonucun ardından ilk maçta Danimarka ile berabere kalan Slovenya, 2 puana yükselmiş oldu. Daha önce İngiltere'ye kaybeden Sırbistan ise ilk puanına ulaştı.