EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta maçında Slovenya ile Sırbistan Münih'te karşı karşıya geldi.
Pozisyon yönünden dolu dolu geçen maçta kazanan çıkmadı. Slovenler Karnicnik'in golüyle öne geçerken, Jovic son saniyede attığı golle skoru belirledi.
Bu sonucun ardından ilk maçta Danimarka ile berabere kalan Slovenya, 2 puana yükselmiş oldu. Daha önce İngiltere'ye kaybeden Sırbistan ise ilk puanına ulaştı.
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Slovenya gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi.
Slovenya, Karnicnik'in golüyle 69'da öne geçti.
Sırbistan, Jovic'in son saniyede attığı golle turnuvaya tutundu.
TADIC 11'DE BAŞLADI
İngiltere maçına yedek başlayan ve sonradan oyuna dahil olan Dusan Tadic, Slovenya karşısında 11'de başladı. Beklenen performansı sergileyemeyen Sırp yıldız, maçın sonlarına doğru yerini Samardzic'e bıraktı.