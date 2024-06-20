EURO 2024’te Danimarka ve İngiltere 1-1 berabere kaldı! İşte maçın golleri...

EURO 2024, C grubu ikinci hafta maçlarında Danimarka ile İngiltere 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
⚽ GOL | Golcü Harry Kane sahnede! İngiltere 1-0 önde! Kyle Walker müthiş getirdi! #EURO2024 pic.twitter.com/7zvRxi0Jkm— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
18' Harry Kane ceza sahası içinde önünde kalan topta yaptığı yerden vuruşla skoru yaptı.
⚽ GOL | Hjulmand çok uzaklardan müthiş vurdu! Danimarka skoru eşitledi! Güzel gollerin turnuvası devam ediyor! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/D4HH8VIUVY— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
56' Foden ceza sahası dışından yerden şutunu gönderdi. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.
71' Watkinc çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Schmeichel topu kornere çeldi.
İLK 11'LER
Danimarka : Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.
İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Harry Kane.