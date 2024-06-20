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EURO 2024'te Danimarka ve İngiltere 1-1 berabere kaldı! İşte maçın golleri...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubu ikinci hafta maçlarında Danimarka ile İngiltere kozlarını paylaştı. 1-1 eşitlikle biten karşılaşmada İngiltere, Harry Kane'nin golüyle öne geçerken, Danimarka, Hjulmand'ın golüyle skoru belirledi. Öte yandan C gurubunda üst tura çıkan takım son maçlarda belli olacak. İşte maçın gollleri...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 18:57 Güncelleme 20 Haziran 2024, 20:53
EURO 2024’te Danimarka ve İngiltere 1-1 berabere kaldı! İşte maçın golleri...

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EURO 2024, C grubu ikinci hafta maçlarında Danimarka ile İngiltere 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

18' Harry Kane ceza sahası içinde önünde kalan topta yaptığı yerden vuruşla skoru yaptı.



34' Hjulmand uzak mesafeden yerden şutunda şık bir gole imza attı.



56' Foden ceza sahası dışından yerden şutunu gönderdi. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.



71' Watkinc çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Schmeichel topu kornere çeldi.


İLK 11'LER

Danimarka : Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.

İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Harry Kane.



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