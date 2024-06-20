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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesiyle birlikte çalışmalarına resmen start veren Kanarya'da, Batshuayi'nin ayrılığı moralleri bozdu. Galatasaray'a imza atan Belçikalı yıldızın rövanşı ise dev bir isimle alınacak. İşte A Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin Galatasaray'a atacağı dev transfer çalımı...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:24
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

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Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

İki ekip şu ana kadar transferde sessizliğini koruyordu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Bu sessizliği bozan ise Galatasaray oldu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Cimbom'un, Belçikalı golcüyle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Aslan'ın, Batshuayi'ye imza parası da ödeyeceği ve bu ücretin 3 taksitle verileceği belirtildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Öte yandan Galatasaray'ın, Michy Batshuayi transferini 30 Haziran'dan sonra açıklayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Bu gelişme sonrası harekete geçen Fenerbahçe ise transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, önemli futbolcularla temas halindeydi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Sarı lacivertlilerin özellikle orta saha, kanat bölgesi ve forvet hattına takviye yapacağı biliniyordu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Ancak Kanarya'nın sürpriz bir bölge için de harekete geçtiği vurgulandı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Fenerbahçe'nin takımdan ayrılacak futbolcuları da hesaba katarak savunma bölgesine transfer yapma kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Sarı lacivertlilerde özellikle Osayi Samuel'in takımdan ayrılarak İngiltere'ye gitmek istediği haberleri basına yansımıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Bu durum sonrası harekete geçen yönetimin flaş bir oyuncu için devreye girdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok istediği o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Sarı lacivertlilerin o ismin transferini kısa süre içinde bitirerek, Batshuayi'nin rövanşını almayı planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde gündemine gelen o isme, teknik direktör Mourinho'nun da onay verdiği belirtildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

İşte Fenerbahçe'nin yeni bombası....

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

F.BAHÇE'DEN WAN-BISSAKA OPERASYONU!

A Spor'da yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Sarı lacivertlilerin başarılı sağ bekin transferi için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Kanarya'nın, Manchester United'ın istediği 15 milyon Euro'luk bonservis ücretini de vermeye hazır olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Yönetim 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak hem Osayi'nin boşluğunu dolduracak. Hem de Galatasaray'a önemli bir transfer çalımı atılmış olacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka'nın ise Manchester United'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Yıldız oyuncunun, İngiliz ekibinde mutsuz olduğu ve uzun bir kontrat teklif edilmesi halinde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Fenerbahçe'nin Wan-Bissaka transferinin kısa süre içinde netleşeceği aktarıldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Sarı lacivertlilerin, Manchester United ile anlaşması halinde Wan-Bissaka'nın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

İngiliz sağ bek bu sezon Manchester United formasıyla toplam 30 maça çıktı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Wan-Bissaka bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan sağ bekin, Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

1.89 boyundaki isim 2019 yılında Crystal Palace'tan 55 milyon Euro bonservis ücretiyle Manchester United'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

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