Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
İki ekip şu ana kadar transferde sessizliğini koruyordu.
Bu sessizliği bozan ise Galatasaray oldu.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı.
Cimbom'un, Belçikalı golcüyle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi.
Aslan'ın, Batshuayi'ye imza parası da ödeyeceği ve bu ücretin 3 taksitle verileceği belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın, Michy Batshuayi transferini 30 Haziran'dan sonra açıklayacağı kaydedildi.
Bu gelişme sonrası harekete geçen Fenerbahçe ise transfer çalışmalarına hız verdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, önemli futbolcularla temas halindeydi.
Sarı lacivertlilerin özellikle orta saha, kanat bölgesi ve forvet hattına takviye yapacağı biliniyordu.
Ancak Kanarya'nın sürpriz bir bölge için de harekete geçtiği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin takımdan ayrılacak futbolcuları da hesaba katarak savunma bölgesine transfer yapma kararı aldığı öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerde özellikle Osayi Samuel'in takımdan ayrılarak İngiltere'ye gitmek istediği haberleri basına yansımıştı.
Bu durum sonrası harekete geçen yönetimin flaş bir oyuncu için devreye girdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok istediği o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin o ismin transferini kısa süre içinde bitirerek, Batshuayi'nin rövanşını almayı planladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde gündemine gelen o isme, teknik direktör Mourinho'nun da onay verdiği belirtildi.
İşte Fenerbahçe'nin yeni bombası....
F.BAHÇE'DEN WAN-BISSAKA OPERASYONU!
A Spor'da yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin başarılı sağ bekin transferi için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.
Kanarya'nın, Manchester United'ın istediği 15 milyon Euro'luk bonservis ücretini de vermeye hazır olduğu ileri sürüldü.
Yönetim 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak hem Osayi'nin boşluğunu dolduracak. Hem de Galatasaray'a önemli bir transfer çalımı atılmış olacak.
İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka'nın ise Manchester United'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Yıldız oyuncunun, İngiliz ekibinde mutsuz olduğu ve uzun bir kontrat teklif edilmesi halinde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Wan-Bissaka transferinin kısa süre içinde netleşeceği aktarıldı.
Sarı lacivertlilerin, Manchester United ile anlaşması halinde Wan-Bissaka'nın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.
İngiliz sağ bek bu sezon Manchester United formasıyla toplam 30 maça çıktı.
Wan-Bissaka bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan sağ bekin, Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.
1.89 boyundaki isim 2019 yılında Crystal Palace'tan 55 milyon Euro bonservis ücretiyle Manchester United'a transfer olmuştu.