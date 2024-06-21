Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

ANDERSON TALİSCA GÜNDEME GELMİŞTİ

Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Anderson Talisca iddiası ortaya atılmış ancak yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, Al-Nassr'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemişti.