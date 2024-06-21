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Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, özellikle Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor. Al-Nassr kulübünün aldığı karar sonrası Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat doğdu. Fenerbahçe hem Anderson Talisca'yı hem de Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü ismi birlikte isteyecek.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 11:53 Güncelleme 21 Haziran 2024, 12:47
Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, özellikle Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

FENERBAHÇE İÇİN ANDERSON TALISCA FIRSATI

Al-Nassr kulübünün aldığı karar sonrası Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat doğdu. Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Al-Nassr'ın Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadroda düşünmediği yönünde aldığı karar, Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmek istediği Talisca için sarı-lacivertli yönetim, resmi girişimlere başlamak üzere.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

SADECE ANDERSON TALISCA DEĞİL; SADIO MANE DE LİSTEDE!

Fenerbahçe'nin gündeminde sadece Anderson Talisca yok. Al-Nassr'ın bir diğer yıldızı Sadio Mane de sarı-lacivertli ekibin radarında.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Sadia Mane'nin deneyimi başarısı, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayabilir.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda yapılan bu hamlelerle Fenerbahçe hücum hattında büyük bir güç elde etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

ANDERSON TALİSCA GÜNDEME GELMİŞTİ

Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Anderson Talisca iddiası ortaya atılmış ancak yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, Al-Nassr'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemişti.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Anderson Talisca geride kalan sezonda 25 maçta 25 gol atıp, 4 asist yaptı.

Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

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