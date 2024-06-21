Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, özellikle Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, özellikle Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor.
FENERBAHÇE İÇİN ANDERSON TALISCA FIRSATI
Al-Nassr kulübünün aldığı karar sonrası Fenerbahçe'ye büyük bir fırsat doğdu. Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi.
Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi.
Al-Nassr'ın Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadroda düşünmediği yönünde aldığı karar, Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmek istediği Talisca için sarı-lacivertli yönetim, resmi girişimlere başlamak üzere.
SADECE ANDERSON TALISCA DEĞİL; SADIO MANE DE LİSTEDE!
Fenerbahçe'nin gündeminde sadece Anderson Talisca yok. Al-Nassr'ın bir diğer yıldızı Sadio Mane de sarı-lacivertli ekibin radarında.
Sadia Mane'nin deneyimi başarısı, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayabilir.
Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda yapılan bu hamlelerle Fenerbahçe hücum hattında büyük bir güç elde etmeyi amaçlıyor.
ANDERSON TALİSCA GÜNDEME GELMİŞTİ
Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Anderson Talisca iddiası ortaya atılmış ancak yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, Al-Nassr'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemişti.
Anderson Talisca geride kalan sezonda 25 maçta 25 gol atıp, 4 asist yaptı.