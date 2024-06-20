EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunun iki favorisi İspanya ile İtalya, 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

İlk maçlarda İspanya Hırvatistan'ı 3-0'la geçerken, İtalyanlar zorlandıkları maçta Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. 'Erken final'de iki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak.