EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunun iki favorisi İspanya ile İtalya, 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
İlk maçlarda İspanya Hırvatistan'ı 3-0'la geçerken, İtalyanlar zorlandıkları maçta Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. 'Erken final'de iki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak.
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İLK 11'LER
İspanya :
İtalya :
İKİ TAKIMDA GALİBİYETLE BAŞLADI
Dani Carvajal, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres gibi yıldızlara sahip olan İspanya, turnuvada ilk karşılaşmasında grubun zorlu takımlarından Hırvatistan'ı 3-0'la geçti.
İtalyanlar ise Avrupa Futbol Şampiyonası'na Arnavutluk galibiyetiyle başladı. İtalya'da Donnarumma, El Shaarawy, Dimarco gibi oyuncuların İspanya maçı performansı merakla bekleniyor.