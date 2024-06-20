PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

EURO 2024: İspanya - İtalya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunun iki favorisi İspanya ile İtalya, 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarda İspanya Hırvatistan'ı 3-0'la geçerken, İtalyanlar zorlandıkları maçta Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. 'Erken final'de iki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak. İspanya - İtalya maçında yaşanan tüm gelişmeler, atılan goller ve mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 21:53 Güncelleme 20 Haziran 2024, 21:53
EURO 2024: İspanya - İtalya | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunun iki favorisi İspanya ile İtalya, 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

İlk maçlarda İspanya Hırvatistan'ı 3-0'la geçerken, İtalyanlar zorlandıkları maçta Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. 'Erken final'de iki takımın da hedefi sahadan 3 puan ile ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmak.


İspanya - İtalya maçında yaşanan tüm gelişmeler, atılan goller ve mücadelenin canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

İspanya :

İtalya :


İKİ TAKIMDA GALİBİYETLE BAŞLADI

Dani Carvajal, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres gibi yıldızlara sahip olan İspanya, turnuvada ilk karşılaşmasında grubun zorlu takımlarından Hırvatistan'ı 3-0'la geçti.

İtalyanlar ise Avrupa Futbol Şampiyonası'na Arnavutluk galibiyetiyle başladı. İtalya'da Donnarumma, El Shaarawy, Dimarco gibi oyuncuların İspanya maçı performansı merakla bekleniyor.


İSPANYOLLAR RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım tarihinde 39 kez karşı karşıya gelirken İspanyollar geride kalan maçlarda 14 galibiyet alırken İtalya ise 11 kez kazandı. Taraflar 14 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken söz konusu maçlarda İspanya 45 gol atarken italya ise 46 gol ile yanıt verdi.

İspanya rakibine karşı oynadığı son 5 karşılaşmada rakibine boyun eğmezken 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

İtalyanlar son galibiyetini 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2-0 aldı.

Sırbistan son saniyede EURO 2024e tutundu: Slovenler yıkıldı! İşte maçın golleriSırbistan son saniyede EURO 2024e tutundu: Slovenler yıkıldı! İşte maçın golleri
Sırbistan son saniyede EURO 2024'e tutundu: Slovenler yıkıldı! İşte maçın golleri

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
Çanakkale, Ezine ve İzmir, Bergama’da alevlerle zorlu mücadele: Havadan karadan müdahale devam ediyor
EURO 2024: İspanya - İtalya | CANLI
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Hapishane fotoğrafı ortaya çıktı: Eylem Tok mahkum kıyafetini giyince ’Allah’ı hatırladı
Ultra Ortodoks Yahudiler Harediler soykırımcı İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti: Otoyolu trafiğe kapattılar
Kurban Bayramı tatili bitti dönüşler başladı! İstanbul yönünde yoğunluk!
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Termometreyi gören inanamadı! Türkiye kavruluyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi: Güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?
Mardin’de bir kadın üstsüz yürüdü: Beni siz delirttiniz | Hastaneye kaldırıldı
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Doktor yayına bağlandı: Acile geldiler üstleri kan kokuyordu! Hatice’nin kızı tüm bildiklerini anlattı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti
SON DAKİKA