Fenerbahçe transferleri açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı

Transfer dönemine Teknik direktör Jose Mourinho anlaşarak hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, iki isme daha imzayı attırdı.

Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mert Hakan Yandaş ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.