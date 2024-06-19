İlk olarak Sacha Boey'un gidişi sonrasındaki Aurier hamlesinin izlerini silmeye çalışan teknik heyet ve yönetim Lorenzo Assagnon ve Aarton Wan-Bissaka'yı gündemine aldı.

Forvette ise Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi ile el sıkışıldı. Belçikalı forvet ile sözleşmesinin resmi olarak bitmesi sonrasında imza atılacak.

Deneyimli golcü sezon başına 3 milyon euro kazanırken kendisine imza parası da ödenecek.

GORETZKA DA LİSTEDE Yaz transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da yönetimin Almanya'da transfer görüşmeleri yapması bekleniyordu. Sarı-Kırmızılılar'ın ismi son dönemde Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka ile anılıyor.