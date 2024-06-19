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Galatasaray EURO 2024'ün yıldızını yerinde izledi! Transferde dev adım atılıyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosuna katmak istediği isimlere yakın markaja devam ediyor. Öncelikli mevkilerden biri de orta saha. EURO 2024'te boy gösteren bir futbolcu turnuvada canlı izlendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 00:44 Güncelleme 20 Haziran 2024, 00:44
Galatasaray EURO 2024’ün yıldızını yerinde izledi! Transferde dev adım atılıyor

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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk görevlerine devam ederek yeni sezona başlıyor. Üst üste elde edilen iki şampiyonluk sonrasında bu kez hedef 25'inci kez mutlu sona ulaşmak.

Sarı kırmızılılar geniş bir transfer operasyonu ile yaz aylarına merhaba dedi. Takımdan ayrılan kiralık oyuncuların yanı sıra bazı isimler de gönderilecek. Ayrıca bonservisleriyle satılacak futbolcular da söz konusu.

Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk olarak sağ bek aradıklarını, orta saha ve forvete de oyuncu baktıklarını açıklayarak transferde fitili ateşlemişti.

İlk olarak Sacha Boey'un gidişi sonrasındaki Aurier hamlesinin izlerini silmeye çalışan teknik heyet ve yönetim Lorenzo Assagnon ve Aarton Wan-Bissaka'yı gündemine aldı.

Forvette ise Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi ile el sıkışıldı. Belçikalı forvet ile sözleşmesinin resmi olarak bitmesi sonrasında imza atılacak.

Deneyimli golcü sezon başına 3 milyon euro kazanırken kendisine imza parası da ödenecek.

GORETZKA DA LİSTEDE

Yaz transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da yönetimin Almanya'da transfer görüşmeleri yapması bekleniyordu. Sarı-Kırmızılılar'ın ismi son dönemde Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka ile anılıyor.

MAÇI CANLI İZLEDİ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre'nin oynadığı mücadeleyi yerinde takip etti. Ergün, mücadele için Köln Stadyumu'ndaki yerini aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın ismi özellikle İskoçya'nın yıldız ismi ile anılıyordu.

MCTOMINAY İDDİALARI VARDI

Cenk Ergün'ün İskoçya - İsviçre maçını takip etmesi akıllara Scott McTominay ihtimalini getirdi. Galatasaray'ın Manchester United'ın yıldızı ile ilgilendiği iddia ediliyordu. İskoçya Milli Takımı'nın yıldızlarından McTominay, Cenk Ergün'ün de takip ettiği mücadelenin 13. dakikasında takımını öne geçirmeyi başardı. İskoç oyuncunun vuruşu, Fabian Schar'ın da ters müdahalesiyle ağlara giderken ilk başta Fabian Schar'ın kendi kalesine attığı şeklinde değerlendirilen gol, daha sonra Scott McTominay'e yazıldı.

DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Scott McTominay geride kalan sezonda 43 maça çıkıp 10 gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı. 2775 dakika da sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gözüküyor.

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