Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekipte birçok bölgeye yapılacak takviyeler öncesinde görüşmeler sıklaştırıldı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekipte birçok bölgeye yapılacak takviyeler öncesinde görüşmeler sıklaştırıldı.
Jose Mourinho'yu göreve getirerek sezonun belki de en değerli hamlesini gerçekleştiren Fenerbahçe'de çok sayıda isim gündemde bulunuyor. Portekizli çalıştırıcı en iyi kadro ile mücadele verebilmek adına yönetime raporunu sundu.
Çok sayıda isim gündemde yer alıyor. İlk sıralardan biri ise Dean Huijsen'in. İspanya'da yetişen ve Hollanda pasaportu da bulunan 19 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.
Ancak İtalyan ekibi Juventus'un hedefi ise Koopmeiners transferinde futbolcusunu takas olarak kullanmak.
Sarı lacivertlilerde en hareketli süreç ise orta sahada yaşanıyor. Tottenham forması giyen eski futbolcusunu isteyen Mourinho, Pierre-Emile Hojbjerg'in adını vermişti. Görüşmeler çok ciddi bir boyuta taşındı.
Hatta yeni dönemin ilk resmi açıklamasının Danimarkalı futbolcu ile yapılacağı iddiaları giderek güçleniyor.
Ayrıca Fenerbahçe'nin sol kanat için Mane ile görüştüğü ve Dusan Tadic'in 10 numaraya kaydırılarak Sebastian Szymanski'nin satılacağı yönündeki söylentiler de medyada geniş yer buluyor.
Takımdan ayrılması muhtemel isimler de yoğun uğraş verilmesini sağlayacak. Ücretleri bakımından seviyeleri yüksek görülen Joao Pedro, Lincoln ve Miguel Crespo için teklifler bekleniyor.
Ayrıca bonservisleriyle de gönderilebilecek yıldızlar var. Bunu yanı sıra Mert Hakan ve Michy Batshuayi ile sözleşme imzalanmadı. Milli futbolcu ile el sıkışılsa da resmiyete dökülmedi. Golcü futbolcunun ise kontratının uzatılmaması gündemde.
Başkan Ali Koç da geçtiğimiz günlerde Belçikalı forvetin farklı taklımlardan teklifler aldığını söylemişti.
Edin Dzeko'nun adı sürekli Al Hilal ile anılıyor. Jorge Jesus'un istediği öne sürülen Boşnak futbolcu da takımda kalmaya karar vermezse takviye kaçınılmaz olacak.
Bu kapsamda arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme Akor Adams geldi. Nijeryalı futbolcuyu en uçta görevlendirmek isteyen Jose Mourinho raporunu verdi.
Fransız basınına göre golcü oyuncu için forma giydiği Montpellier de oldukça hevesli. Geride kalan sezonda 10 gol atan Nijeryalı yıldız için temaslar giderek yoğunlaştırılacak.
Jamba Football Academy'de futbol hayatına başlayan Akor Adams, Sogondal, Lillestrom formaları giyip son olarak Montpeller'e transfer oldu. Ayrıca adı Fransız temsilcisine imza atmadan önce Beşiktaş ile de anılmıştı.