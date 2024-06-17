Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe'ye öyle bir isim geliyor ki...

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçeye öyle bir isim geliyor ki...

Jose Mourinho 'yu göreve getirerek sezonun belki de en değerli hamlesini gerçekleştiren Fenerbahçe 'de çok sayıda isim gündemde bulunuyor. Portekizli çalıştırıcı en iyi kadro ile mücadele verebilmek adına yönetime raporunu sundu.

Takviye yapacağı mevkilerde yıldız oyuncuları kadrosunda görmek isteyen Portekizli çalıştırıcının önceliği stoper. Bu bölge için Becao ve Alexander Djiku'yu hem alternatifleyecek hem de onların yokluğunda direkt olarak 11'de katkı verecek bir oyuncu arıyor.