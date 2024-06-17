EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray ise 102 puan topladı ve rekorları kırarak şampiyon oldu.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.
Fenerbahçe, 27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu ilan ettiğinde kulübün başında Yıldırım, takımın başında Ersun Yanal vardı. Bu Kadıköy'deki son şampiyonluk kutlamasıydı.
Sarı-lacivertliler bu süreçte 4 farklı takımı şampiyonluğunu gördü.
Ayrıca şampiyonluk hasreti ise 11 yıla çıktı.
Fenerbahçe artık bu olumsuz seriyi bozmak için sağlam temeller atmak istiyor.
Bu bağlamda yönetim, sezon tamamlandığı andan itibaren kadro yapılanması için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler ilk olarak Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, deneyimli isme yılda 10.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.
Mourinho için yapılan imza töreninin ardından gözler seçim sürecine yöneldi.
Mevcut başka Ali Koç yeniden adaylığını açıklarken, eski başkan Aziz Yıldırım ise başkanlık koltuğu için rakip oldu.
İki aday da seçimden önce Jose Mourinho'yu teknik direktör adayı olarak göstermişlerdi.
Zorlu geçen seçim sürecinde 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı.
Oyların 16.464'ü Ali Koç'a verirken, 10.483 oy ise Aziz Yıldırım'a verildi.
Bu sonuçla Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı olarak seçildi.
Yönetimin yeniden belirlenmesiyle birlikte Fenerbahçe'de transfer harekatı seçimin hemen ardından yeniden başladı.
Bir süredir devam eden temasları yoğunlaştıran sarı-lacivertliler, hücum hattına heyecan katacak bir ismi takviye etmeyi planlıyor.
Jose Mourinho ile birlikte transfer listesi oluşturan Fenerbahçe, EURO 2024'ün ardından yıldız futbolcuyu kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin Memphis Depay için yoğun mesai harcadığı iddia edildi.
Depay, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunuyor.
Son olarak Atletico Madrid forması giyen tecrübeli golcünün İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi.
30 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'ün ardından yeni takımına imzayı atacak.
Sarı-lacivertli yönetim ise yıldız ismi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Hollandalı oyuncu kariyerinde PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona'nın da formasını giymişti.
Memphis Depay ile İtalyan devi Juventus ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor.
Bu sezon 31 maçta görev alan Memphis Depay, İspanyol ekibine 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli oyuncunun bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.
Depay, Hollanda'nın EURO 2024 D Grubu ilk maçında Polonya'yı 2-1 yendiği mücadelede 81 dakika sahada kaldı.