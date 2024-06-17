EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray ise 102 puan topladı ve rekorları kırarak şampiyon oldu.