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EURO 2024'ün yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler yıldızlarla dolu bir takım oluşturmak isterken, gündeme bomba bir isim geldi. Kanarya, EURO 2024 sonrası Portakalların yıldız futbolcusuna imza attırmanın peşinde. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 10:46 Güncelleme 17 Haziran 2024, 10:57
EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

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Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Galatasaray ise 102 puan topladı ve rekorları kırarak şampiyon oldu.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Fenerbahçe, 27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu ilan ettiğinde kulübün başında Yıldırım, takımın başında Ersun Yanal vardı. Bu Kadıköy'deki son şampiyonluk kutlamasıydı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Sarı-lacivertliler bu süreçte 4 farklı takımı şampiyonluğunu gördü.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Ayrıca şampiyonluk hasreti ise 11 yıla çıktı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Fenerbahçe artık bu olumsuz seriyi bozmak için sağlam temeller atmak istiyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Bu bağlamda yönetim, sezon tamamlandığı andan itibaren kadro yapılanması için harekete geçti.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Sarı-lacivertliler ilk olarak Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Fenerbahçe, deneyimli isme yılda 10.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Mourinho için yapılan imza töreninin ardından gözler seçim sürecine yöneldi.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Mevcut başka Ali Koç yeniden adaylığını açıklarken, eski başkan Aziz Yıldırım ise başkanlık koltuğu için rakip oldu.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

İki aday da seçimden önce Jose Mourinho'yu teknik direktör adayı olarak göstermişlerdi.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Zorlu geçen seçim sürecinde 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Oyların 16.464'ü Ali Koç'a verirken, 10.483 oy ise Aziz Yıldırım'a verildi.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Bu sonuçla Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı olarak seçildi.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Yönetimin yeniden belirlenmesiyle birlikte Fenerbahçe'de transfer harekatı seçimin hemen ardından yeniden başladı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Bir süredir devam eden temasları yoğunlaştıran sarı-lacivertliler, hücum hattına heyecan katacak bir ismi takviye etmeyi planlıyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Jose Mourinho ile birlikte transfer listesi oluşturan Fenerbahçe, EURO 2024'ün ardından yıldız futbolcuyu kadroya katmak istiyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Fenerbahçe'nin Memphis Depay için yoğun mesai harcadığı iddia edildi.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Depay, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunuyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Son olarak Atletico Madrid forması giyen tecrübeli golcünün İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

30 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'ün ardından yeni takımına imzayı atacak.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Sarı-lacivertli yönetim ise yıldız ismi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Hollandalı oyuncu kariyerinde PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona'nın da formasını giymişti.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Memphis Depay ile İtalyan devi Juventus ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Bu sezon 31 maçta görev alan Memphis Depay, İspanyol ekibine 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Deneyimli oyuncunun bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

Depay, Hollanda'nın EURO 2024 D Grubu ilk maçında Polonya'yı 2-1 yendiği mücadelede 81 dakika sahada kaldı.

EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak

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EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak
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