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Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe'ye öyle bir isim geliyor ki...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler yabancı futbolcuları ile yolları ayırmak zorunda. Bu doğrultuda yüksek teklifler alan Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılması gündemde. Kanarya, Hollandalı savunmacının yerini yıldız bir isimle dolduracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:02 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:02
Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Bu doğrultuda ilk olarak takviye yapılacak bölgeler belirlendi. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırıldı.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Ancak bek ve stoper bölgeleri öncelikli değil. Mourinho; 6 numara, sol kanat ve forvet için direkt 11'de oynayacak isimlere gidilmesini istedi.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

MERT HAKAN DA KALIYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kalıyor. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

GİDECEKLER BELİRLENDİ

Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşti.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Kiradan dönecek futbolcularla beraber yabancı sayısı bir hayli artacak olan Kanarya, en az 10 isimle yollarını ayıracak.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Ryan Kent ve Luan Peres yer alıyor.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

İki isimden de sezon boyunca yararlanamayan sarı lacivertliler, düşük bonservis bedelleriyle transferlere onay verecek.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Geride kalan sezonda İsmail Kartal'ın ısrarıyla takımda kalan Miha Zajc da gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Sloven orta saha için Süper Lig'den birçok takım alınacak kararı bekliyor.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

DZEKO VE KRUNİC MOURİNHO'YA BAĞLI

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olup olmayacakları bilinmezliğini koruyan iki isim var: Dzeko ve Krunic.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

BATSHUAYİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi için ise görüşmeler devam ediyor. Birçok talibi olan yıldız futbolcu da ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

YERİ RUI İLE DOLACAK

Napoli yerel basınından "calcionapoli24.it"in özel haberine göre; sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin tecrübeli sol beki Mario Rui'yi transfer etmek istiyor.

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Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Çizme medyası haberin içeriğinde şu bilgileri paylaştı: "Napoli'den ayrılacak isimler arasında Mario Rui de yer alıyor. Conte'nin planlarının bir parçası değil.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

JOSE MOURİNHO İSTİYOR

1991 doğumlu oyuncunun ülkesine dönme ihtimali de var. Benfica, S. Lizbon ve Porto ile adı anılıyor. Ancak diğer senaryo ise göz ardı edilemez. Rui'yi isteyen bir diğer kulüp ise Fenerbahçe... Jose Mourinho, Rui gibi deneyimli bir beki kadrosunda görmek istiyor.

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

Fenerbahçe ile Napoli arasındaki ilişkiler mükemmel." Jayden'ın takımdan ayrılması halinde F.Bahçe, Rui'ye imza attıracak

Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

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