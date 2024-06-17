Jayden Oosterwolde çabuk unutulacak! Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki...

JOSE MOURİNHO İSTİYOR

1991 doğumlu oyuncunun ülkesine dönme ihtimali de var. Benfica, S. Lizbon ve Porto ile adı anılıyor. Ancak diğer senaryo ise göz ardı edilemez. Rui'yi isteyen bir diğer kulüp ise Fenerbahçe... Jose Mourinho, Rui gibi deneyimli bir beki kadrosunda görmek istiyor.