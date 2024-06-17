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Fenerbahçe'den '2 taşla 1 kuş' planı! Süper Lig'in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro'yu verelim...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler hem kadro şişkinliğini azaltmak hem de kaliteli isimlerle takımı güçlendirmenin peşinde. Kanarya bu doğrultuda 'iki taşla bir kuş' vurmak için hamlesini yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 14:35 Güncelleme 17 Haziran 2024, 14:35
Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Yönetimin listesinde ise hem yurt içinden hem de yurt dışından adaylar bulunuyor.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Avrupa'dan önemli yıldızlarla temas halinde olan Kanarya, Süper Lig'den de birçok futbolcuyu yakın takibe almıştı.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerden sürpriz bir transfer harekatı geldi.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Ayrıca sarı lacivertlilerin bu transfer için takas kozunu kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki o isim...

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan için harekat başlattı.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

18 yaşındaki stoper için lacivert beyazlılar, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ise Kent ile Joao Pedro'yu önerdi.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Paşa, bu teklife ise henüz yanıt vermedi.

Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

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