Fenerbahçe’den ’2 taşla 1 kuş’ planı! Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi: Kent ve Pedro’yu verelim...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor.
Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Yönetimin listesinde ise hem yurt içinden hem de yurt dışından adaylar bulunuyor.
Avrupa'dan önemli yıldızlarla temas halinde olan Kanarya, Süper Lig'den de birçok futbolcuyu yakın takibe almıştı.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerden sürpriz bir transfer harekatı geldi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.
Ayrıca sarı lacivertlilerin bu transfer için takas kozunu kullandığı öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki o isim...
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan için harekat başlattı.
18 yaşındaki stoper için lacivert beyazlılar, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ise Kent ile Joao Pedro'yu önerdi.
Paşa, bu teklife ise henüz yanıt vermedi.