Ryan Kent sürprizi: Van Bronckhorst yönetimden eski öğrencisini istedi!

49 yaşındaki çalıştırıcının İskoç ekibi Glasgow Rangers 'da da birlikte çalıştığı ve şu anda Fenerbahçe 'de forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent 'in transfer edilmesini istediği belirlendi.

Hollandalı çalıştırıcının yıldız oyuncu için "Takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu" ifadelerini kullanarak yönetime olumlu rapor verdiği ifade ediliyor. Bronckhorst'un talebi sonrası oyuncu için harekete geçen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temasa geçeceği de gelen haberler arasında.