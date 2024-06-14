NWAKAEME GERİ DÖNÜYOR Forma tanıtımında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor için çok konuşulacak bir transfer haberi verdi. Doğan, daha önce 4 sene bordo mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini ve anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade ederek; " "Anthony Nwaakeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu. Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzonspor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem Hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Hac'da olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Trabzonspor Anthony Nwakaeme ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncuyla kamp programı ve son durumu hakkında bir görüşme yaptı. #NwakaemeIsComing pic.twitter.com/ZxFbo7YlE7 — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 14, 2024

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Trabzonspor'da yeni sezonun kadro oluşturma harekatı da sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi ve gözlem ekibinin de belirlediği isimler üzerinden yürütülen görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi. Gündemde Nwakaeme hariç 9 futbolcu bulunuyor. Alternatifi bol bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışan yönetim ve teknik heyet sezon sonunda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

ONUACHU'DA PES ETMEK YOK Geride kalan sezonda Trabzonspor forması ile 15 gol atarak çok önemli bir grafik çizen Paul Onuachu'nun geleceği merakla bekleniyor. Nijeryalı futbolcu, kulübü Southampton'a Karadeniz temsilcisinde kalmak istediğini belirti ancak Başkan Ertuğrul Doğan, İngiliz ekibinin 15 milyon euro talep ettiğini ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.