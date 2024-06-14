Geçen sezonu üçüncü tamamlasa da yaşadığı kayıplar ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a yenilmesiyle kötü bir dönemden geçen Trabzonspor, haziran ayı itibarıyla yeni sayfa açtı. Takımı yeniden oluşturmak isteyen Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı, gözlem ekibinden de gelen raporlar üzerinden transfer çalışmalarına hız verdi.
Trabzonspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Dört alternatifle taraftarlarının karşısına çıkan Fırtına'da çubuklu, bordo, mavi ve siyah gold seçenekleri ile 4 seçenek sunuldu.
DUYGULANDIRAN VİDEO
Geçtiğimiz sezonlarda yayınladığı tanıtım videolarıyla adından söz ettiren Trabzonspor'un forma paylaşımı yine olay oldu. Bordo mavililerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler duygusal anları da beraberinde getirdi.
Neler yapabileceğimizi görmek isteyenler:
Bize yapma deyin!
Boşa kulaç atma… Kendini yorma… Top peşinde koşma deyin!
Kazanamazsınız… Şampiyon olamazsınız… Siz başaramazsınız deyin!
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