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Trabzonspor'da transfer resmen duyuruldu! Tam 10 futbolcu gündemde... Şampiyonluğun ilk adımları o isimle atılıyor

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu unutarak artık 2 senedir hasret kaldığı şampiyonluğa uzanmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo mavililer kadrosunu oluşturmak için başladığı operasyonda birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Gündemde ise 10 futbolcu var. Ayrıca Başkan Ertuğrul Doğan da bir oyuncuyu resmen duyurdu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 18:55 Güncelleme 14 Haziran 2024, 20:06
Trabzonspor’da transfer resmen duyuruldu! Tam 10 futbolcu gündemde... Şampiyonluğun ilk adımları o isimle atılıyor

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Geçen sezonu üçüncü tamamlasa da yaşadığı kayıplar ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a yenilmesiyle kötü bir dönemden geçen Trabzonspor, haziran ayı itibarıyla yeni sayfa açtı. Takımı yeniden oluşturmak isteyen Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı, gözlem ekibinden de gelen raporlar üzerinden transfer çalışmalarına hız verdi.

Trabzonspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Dört alternatifle taraftarlarının karşısına çıkan Fırtına'da çubuklu, bordo, mavi ve siyah gold seçenekleri ile 4 seçenek sunuldu.

DUYGULANDIRAN VİDEO

Geçtiğimiz sezonlarda yayınladığı tanıtım videolarıyla adından söz ettiren Trabzonspor'un forma paylaşımı yine olay oldu. Bordo mavililerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler duygusal anları da beraberinde getirdi.

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NWAKAEME GERİ DÖNÜYOR

Forma tanıtımında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor için çok konuşulacak bir transfer haberi verdi. Doğan, daha önce 4 sene bordo mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini ve anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade ederek; " "Anthony Nwaakeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu. Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzonspor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem Hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Hac'da olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Trabzonspor Anthony Nwakaeme ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncuyla kamp programı ve son durumu hakkında bir görüşme yaptı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'da yeni sezonun kadro oluşturma harekatı da sürüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi ve gözlem ekibinin de belirlediği isimler üzerinden yürütülen görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi. Gündemde Nwakaeme hariç 9 futbolcu bulunuyor. Alternatifi bol bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışan yönetim ve teknik heyet sezon sonunda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

ONUACHU'DA PES ETMEK YOK

Geride kalan sezonda Trabzonspor forması ile 15 gol atarak çok önemli bir grafik çizen Paul Onuachu'nun geleceği merakla bekleniyor. Nijeryalı futbolcu, kulübü Southampton'a Karadeniz temsilcisinde kalmak istediğini belirti ancak Başkan Ertuğrul Doğan, İngiliz ekibinin 15 milyon euro talep ettiğini ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

NDIDI BOMBASI!

Gelecek sezon temaslı ve fizik gücü yüksek bir orta saha oluşturmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gözüne kestirdiği isimlerden biri de Wilfred Ndidi. Afrikalı futbolcu Leicester City ile kontratını uzatmadı ve şu anda serbest statüde. Ancak kendisi ile ilgilenen çok sayıda takım var. Yönetim işinin zor olduğunun bilincinde ancak şartlar sonuna kadar zorlanacak.

MARCELINO NUNEZ DE LİSTEDE

Orta alanda oyun kurucu rolünde oynayabilecek ve arkadaşlarını yönlendirecek bir futbolcu arayışında bulunan Trabzonspor'da gündemin ilk sıralarında Marcelino Nunez de var. Şilili yıldız gözlem ekibnin listesinde en üst basamaklarda yer alıyordu. Norwich ile kontratı bulunan Güney Amerikalı yıdlız için önemli bir bonservis ücreti de gözden çıkarıldı. İngiliz ekibinin kararı bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN BUKSA TAKVİYESi

Trabzonspor'un son şampiyonluğunda Süper Lig'den yapılan takviyeler büyük katkı sağlamıştı. Edin Vişça, Bakasetas ve Siopis takımın önemli taşlarından biri olmuştu. Abdullah Avcı bu kez de Antalyaspor'da oynayan ve bonservisi Lens'te bulunan Adam Buksa'yı istedi. Onuachu'nun olmaması ihtimaline karşı Polonyalı yıldız da gündemde tutuluyor.

ROTASYONA EFKAN

Fırtına'nın önem verdiği konulardan biri de yerli rotasyonu. TFF'nin kuralı nedeniyle kulübeyi güçlü tutmak isteyen teknik heyet, Ankaragücü'nde forma giyen Efkan Bekiroğlu'nun adını verdi. Başkent ekibi ile bonservis görüşmeleri devam ederken tecrübeli futbolcu geçen sezon 15 kez tabelaya katkı yapmayı başardı.

MUHAMMED CHAM İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Clermont Foot ile küme düşen ancak performansıyla dikkat çekmeyi başaran Muhammed Cham Saracevic de Trabzonspor'un listesinde bulunuyor. Avusturyalı oyuncu için kulübüyle bir an önce anlaşabilmek adına teklifler sunuluyor. Fransız ekibi ise işi yavaştan alıp daha fazla para kazanmayı hedefliyor. Genç oyuncuya farklı takımların da talip olması ve teklif getirmesi bekleniyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Trabzonspor'un daha sezon bitmeden anlaştığı 3 isim için artık günler sayılıyor.Rangers'ten ayrılan John Lundstram ve Borna Barisic ile Gaziantep FK'da kiralık oynayan Denis Dragus'un imza atması bekleniyor. Romen forvet için kulübüyle ve oyuncuyla anlaşan yönetim, İskoç ekibiyle vedalaşan iki yıldızla da prensipte el sıkışmıştı.

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