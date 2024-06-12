VNL Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi 2024!

Türkiye'nin gururu ve başarılı milli kadın voleybol takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin heyecan dolu üçüncü haftasına adım atıyor. Son şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta Tayland ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları, ligdeki başarılı performanslarına bir yenisini eklemek ve zirveye doğru emin adımlarla ilerlemek için sahaya çıkacak.
TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası Hong Kong'da başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu etapta sırasıyla Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak.
Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.
Filenin Sultanları'nın etaptaki ilk maçı heyecanla bekleniyor. İşte Türkiye Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...