VNL Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maç takvimi 2024!

Türkiye'nin gururu ve başarılı milli kadın voleybol takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin heyecan dolu üçüncü haftasına adım atıyor. Son şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta Tayland ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları, ligdeki başarılı performanslarına bir yenisini eklemek ve zirveye doğru emin adımlarla ilerlemek için sahaya çıkacak.