Eyüpspor maçlarını oynayacağı stadyumu açıkladı! İki takım aynı stadı kullanacak

Geride kalan sezonda 1. Lig'de mücadele eden ve rakiplerine karşı büyük üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselme hakkı kazanan Eyüpspor'da yeni sene için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak maçlarını oynayacağı stadı açıkladı.
Geride kalan sezonda 1. Lig'de mücadele eden ve rakiplerine karşı büyük üstünlük kurarak Süper Lig'e yükselme hakkı kazanan Eyüpspor'da yeni sene için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak maçlarını oynayacağı stadı açıkladı.
Karşılaşmalarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacak olan Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır.
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz."
HEDEF YENİ STAT
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Süper Lig'e çıktıkları için mutlu olduklarını fakat orada kalıcı olmak istedikleri için ilk hedeflerinin yeni stat olduğunu söyleyen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Hayat şimdi başlıyor. Kalıcı olmak istiyorsak ilk işimiz bir stadımızın olması. Tesislerimiz çok iyi. Ama en büyük problemimiz stadımız ve bu stadı bitirmemiz gerekiyor. Eyüp halkı olarak bu stadı istiyoruz. Büyüklerimizin de takdirini bekliyoruz. Gelecek 5 yılı hayal eden, Avrupa'da mücadele eden bir Eyüpspor'un başarısı ve ülke futboluna hizmetini sürdürmesi için bu stada ihtiyacı var. En azından Eyüp halkının buna çok ihtiyacı var. Bizim projemiz var; çok amaçlı yaşayan bir stat. Biz sadece takdirini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
ESENLER İHTİMALİ VARDI
Kasımpaşa'da oynanacağı kesinleşmeden önce Esenler Erokspor'un stadını ortak kullanabileceklerinin konuşulduğunu fakat olmazsa Bursa ya da Eskişehir'de maçlarını oynamak istediklerini aktaran Başkan Murat Özkaya, "Birinci planımız stadı yapmak. İkinci planımızsa daha önce Esenler Erokspor ile konuştuğumuz şekilde Süper Lig'e çıkarsak orada oynamaktı. Daha önceden iş birliği anlaşmamız vardı. Stadı ortak kullanabileceğimiz konuşulmuştu. Eğer İstanbul'da oynayamazsak stadımız yapılana kadar Bursa ya da Eskişehir'de oynamak istiyoruz. Bursa ya da Eskişehir taraftarına, hangisi bizi kabul ederse onlarla birlikte Süper Lig'i orada yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.