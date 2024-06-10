Eyüpspor maçlarını oynayacağı stadyumu açıkladı! İki takım aynı stadı kullanacak

HEDEF YENİ STAT

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Süper Lig'e çıktıkları için mutlu olduklarını fakat orada kalıcı olmak istedikleri için ilk hedeflerinin yeni stat olduğunu söyleyen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Hayat şimdi başlıyor. Kalıcı olmak istiyorsak ilk işimiz bir stadımızın olması. Tesislerimiz çok iyi. Ama en büyük problemimiz stadımız ve bu stadı bitirmemiz gerekiyor. Eyüp halkı olarak bu stadı istiyoruz. Büyüklerimizin de takdirini bekliyoruz. Gelecek 5 yılı hayal eden, Avrupa'da mücadele eden bir Eyüpspor'un başarısı ve ülke futboluna hizmetini sürdürmesi için bu stada ihtiyacı var. En azından Eyüp halkının buna çok ihtiyacı var. Bizim projemiz var; çok amaçlı yaşayan bir stat. Biz sadece takdirini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ESENLER İHTİMALİ VARDI

Kasımpaşa'da oynanacağı kesinleşmeden önce Esenler Erokspor'un stadını ortak kullanabileceklerinin konuşulduğunu fakat olmazsa Bursa ya da Eskişehir'de maçlarını oynamak istediklerini aktaran Başkan Murat Özkaya, "Birinci planımız stadı yapmak. İkinci planımızsa daha önce Esenler Erokspor ile konuştuğumuz şekilde Süper Lig'e çıkarsak orada oynamaktı. Daha önceden iş birliği anlaşmamız vardı. Stadı ortak kullanabileceğimiz konuşulmuştu. Eğer İstanbul'da oynayamazsak stadımız yapılana kadar Bursa ya da Eskişehir'de oynamak istiyoruz. Bursa ya da Eskişehir taraftarına, hangisi bizi kabul ederse onlarla birlikte Süper Lig'i orada yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.