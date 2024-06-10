TFF başkan adayı Servet Yardımcı: Kimseyle kavga etmeyeceğiz!

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF BAşkan Adayı Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da yapılacak seçim öncesinde tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF seçimleriyle ilgili sözlerine başlayan Servet Yardımcı, "18 Temmuz seçimleri bilginin ve iletişimin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır. 18 Temmuz'dan sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek. Dünyada ve Avrupa'da var olan sistemler ülkemizde hayata geçirilecektir. Değişim yönünde oy kullanacak her bir fert, futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır." dedi.



Servet Yardımcı sözlerini şöyle sürdürdü, "Türk futbolunda sorunlar kronikleşti, çözümler tıkanıp kaldı. Futbol gibi dünyanın en sevilen sporunda elbette sorunlar olur. Asıl marifet sorunların çözümü noktasındaki beceri ve marifettir. FIFA ve UEFA bu konularda büyük bir deneyime sahip. Dünyada ve Avrupa'da futbolun sorunlarını nasıl çözüyorsak, 18 Temmuz'dan sonra konusunda uzman arkadaşlarımla Türkiye'de inşa edeceğiz."

"AVRUPA'DAKİ GÜÇLÜ FUTBOL ORTAMINI GETİRECEĞİZ"

"Kulüplerimizin ekonomik sorunlarını çok iyi biliyoruz. Avrupa'daki güçlü futbol ortamını getireceğiz." diyen Yardımcı, "Türk futbolunda güven ortamı tamamen yok oldu. Futbolun paydaşları birbirinden çok uzak. Futbolda heyecan ne kadar yüksekse ekonomisi de bir o kadar büyük olur. Güvensizliği yaratan şeylerin başında MHK'nın yapısal sorunları gelmektedir. Kurul yönetimi, hakem ve gözlemci sistemi, statü ve talimat sorunları başlıca sorunlu konulardır. Türk futbolunda gerişmesi gereken şey sadece yönetim değil, zihniyettir. Avrupa'daki güçlü futbol ortamını getireceğiz. Futbol dünyada bir spordan daha fazlasını temsil ediyor. Birleştirici bir güce sahip. 18 Temmuz'dan itibaren yepyeni bir anlayışla ortak hareket ederek, gücümüzü Türk futboluna hizmetinde seferber ederek ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI OLMALI"

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı UEFA organizasyonlarına değinen Servet Yardımcı, "İstanbul'u finaller şehri yapma en önemli hedefimdi. Türkiye, UEFA'nın en güvenli limanı ve ortağı haline gelmiştir. İstanbul, UEFA için çok önemli bir şehir. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Avrupa Konferans Ligi'ni Türkiye'ye kazandırdık. UEFA'nın elit seviyesindeki tüm organizasyonları Türkiye'ye kazandırdık. 18 Temmuz'dan sonra yeni bir hedefimiz olmalı. Bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası olmalı." dedi.



Servet Yardımcı sözlerini şöyle tamamladı, "Biz ekibimizle birlikte bir karar aldık. Milli takımımız turnuvadan dönene kadar yeni dönem projelerimizi konuşmayacağız. İnşallah 14 Temmuz'daki finalde kupayı kazanırız ve projelerimizi 17 Temmuz'da açıklarız. Önemli olan 18 Temmuz'dan sonrası. Seçim takvimimin başlamasıyla birlikte benim listeden seçime girecek herkes kulüp üyeliklerini askıya alacak. Federasyon yönetirken rozetimiz ve pusulamız ay-yıldız olacaktır."