Ülkenin önemli gazetelerinden L'Equipe, Clermont'un 10 numarası Cham için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığını duyurdu. Haberin detayında, kırmızılı-siyahlıların Ligue 1'den düşmesi nedeniyle 23 yaşındaki 10 numaranın kalmak istemediği ve Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcu, geride kalan sezon 33 lig maçında 8 gol attı, 4 de asist yaptı. Clermont ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

Bordo mavililerin, Standard Liege'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı orta saha Steven Alzate'ye teklif yaptığı belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcunun Sheffield United ve MLS ekiplerinin de radarında olduğu ifade ediliyor. 1.80 boyundaki futbolcunun İngiliz takımı Brighton & Hove Albion ile de sözleşmesi sona erdi ve şu anda boşta. 25 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero bölgelerinde görev yapabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüken Alzate, Liege ile 54 maça çıktı, 5 gol atıp 9 da asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna Onuachu, Berat Özdemir, Benkovic ile Mehmet Can Aydın'ı dahil eden Trabzonspor'dan bu oyunculardan herhangi birisiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Pepe ise ilk ayrılan isim oldu. Fırtına'nın sezon öncesinde Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Onuachu ise takıma sağladığı 17 gol ve 7 asistle en skorer oyuncu oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı kalmak istiyor, yönetim onu tutmak için çabalıyor, taraftar da bir an önce bu işin bitmesini istiyor.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi sona eren ön libero Cheikhou Kouyate, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. 34 yaşında 1.89 boyunda olan Senegalli ön liberonun menajerinin, bordo-mavili kurmayları arayıp, "Trabzonspor'un o bölgedeki eksiğini biliyoruz. İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak da bütçenizi zorlayacak bir transfer olmaz" dedikleri kaydedildi. Kariyerinde Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi önemli kulüplerin formasını giyen Kouyate, 90 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı ve 4 gol kaydetti. Geride kalan sezon Nottingham'da 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı. Gol ve asit katkısı veremedi.