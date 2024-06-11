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Trabzonspor'da 8 transfer gündemde! Şampiyonluğun fitili ateşlendi

Yeni sezonda şampiyonluğa oynamayı hedefleyen ve mutlu sona ulaşmayı arzu eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Tescil dönemi başlamadan aktif olarak piaysada yer alan ve bazı oyuncularla görüşüp imza aşamasına gelen Karadeniz Fırtınası, 3 ismi duyurmak için günleri sayıyor. Ayrıca yeni yıldızların da eklenmesi bekleniyor. Tam 8 futbolcu listede yer alıyor. İşte son dakika Trabzonspor haberleri...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 16:46 Güncelleme 11 Haziran 2024, 17:13
Trabzonspor’da 8 transfer gündemde! Şampiyonluğun fitili ateşlendi

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Geride kalan sezonu istediği yerde bitirse de ve kupa finalinde de Beşiktaş'a yenilen Trabzonspor, yeni dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi gözlem ekibinin yanı sıra Abdullah Avcı'dan gelen rapor doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımda geniş bir revizyona gidecek olan Fırtına'da özellikle yabancıların durumu merak konusu. Kontratı biten isimler bulunsa da kiralık gidenler ve bonservisleriyle gönderilmek istenenlerin dışında elden çıkarılmaya çalışılanlar da mevcut.

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Takımdan ilk olarak ayrılan isim Rayyan Baniya olmak üzere. İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı Serie A'ya yükselen Parma'nın ilgi gösterdiği 25 yaşındaki futbolcu görüşmelerde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

Enis Bardhi, Trezeguet, Taxiarchis Fountas ve Batista Mendy gelecek tekliflere göre ayrılabilir. Denswil takımda kalacak gibi gözükürken ayrılması en kesin isim ise Joaquin Fernandez. İspanyol stoper için en son çare ise sözleşme feshi.

Trabzonspor'da kiralık oyuncuların durumu can sıkacak gibi gözüküyor. Zira Maxi Gomez ve Dmitrios Kourbelis gibi maliyetli isimler söz konusu ve şu ana kadar net bir talipleri yok. Nenad Bjelica döneminde alınan Tonio Teklic için de Ermenistan'dan ilgi olduğu iddia ediliyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı gelecek sezondan itibaren temaslı, hızlı ve efektif bir futbol oynatarak hem şampiyonluk mücadelesi vermek hem de taraftarlarla bu anlamda arasını düzeltmek amacında. Kendisinden sürekli talep edilen coşkulu oyunu artık sahaya yansıtmayı isteyen deneyimli çalıştırıcı dört koldan transfere sarılmış durumda.

Gündemde ise tam 8 futbolcu bulunuyor. Birçok mevkiye yapılacak takviyelerle birlikte daha güçlü bir sezon başlangıcı gerçekleştirmek ve Avrupa kupalarına hazırlanmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinde yaz ayları çok hareketli geçecek. Şimdiden taraftarlar havalimanına akın edecek gibi gözüküyor. İşte o isimler...

İspanya'nın As gazetesi Trabzonspor hakkında flaş bir habere imza attı. Dünyanın en önemli futbolcularından Alexis Sanchez ile bordo mavililerin yanı sıra Udinese, Parma ve Miami'nin de peşinde olduğunu yazdı. Ayrıca eski kulübü Udinese'nin 2 milyon euroluk maaşını karşılamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan İnter'e transfer olan Sanchez, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 1110 dakika süre aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor, imza parası ve yüksek maaş teklifiyle Sanchez'in işini bitirmek istiyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Karadeniz devi, hücum hattına büyük bir katkı sağlanmış olacak. Şili Milli Takımı ile 162 maça çıkan dünya yıldızı, 51 kez fileleri sarstı. Dünyaya tanınan Sanchez için bordo-mavili kurmayların girişimlerine yoğun bir şekilde devam ettiği ve ısrarlı oldukları belirtildi.

Asıl mevkisi forvet olan Sanchez tam bir hücum motoru. Forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor ve hemen her mevkide direkt golü düşünüyor.

Alexis Sanchez tam anlamıyla bir dünya yıldızı. Kariyerinde Barcelona, Manchester United, İnter ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giyen 35 yaşındaki hücum oyuncusu, bu periyotta tam 20 kupa kazandı. İnter ile 2 kez İtalya şampiyonluğu, Barcelona ile İspanya şampiyonluğu yaşayan Sanchez, İngiltere, İspanya ve İtalya'da birçok kupayı kaldırdı. Şili Milli Takımı ile de 2 kupa aldı.

Sanchez, 2014'te Barça'dan Arsenal'e 42.5 milyon euro'ya, 2018 yılında da 34 milyon euro'ya Arsenal'den Manchester United'a transfer olmuştu. Ayrıca haftalık 500 bin poundluk kazancıyla da uzun süre İngiltere'nin en çok kazanan futbolcusu ünvanını elinde tuttu. 35 yaşındaki futbolcu için bugüne kadar 106 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Piyasa değeri 2018'de 70 milyon euro'ya çıkmıştı.

Fransa'da Clermont formasını giyen Muhammed Cham'ın adı uzunca bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-mavili kulüp bu transferi bitirmek için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirirken, Cham ile ilgili Fransa basınından da iddialı bir haber geldi.

Ülkenin önemli gazetelerinden L'Equipe, Clermont'un 10 numarası Cham için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığını duyurdu. Haberin detayında, kırmızılı-siyahlıların Ligue 1'den düşmesi nedeniyle 23 yaşındaki 10 numaranın kalmak istemediği ve Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcu, geride kalan sezon 33 lig maçında 8 gol attı, 4 de asist yaptı. Clermont ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

Bordo mavililerin, Standard Liege'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı orta saha Steven Alzate'ye teklif yaptığı belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcunun Sheffield United ve MLS ekiplerinin de radarında olduğu ifade ediliyor. 1.80 boyundaki futbolcunun İngiliz takımı Brighton & Hove Albion ile de sözleşmesi sona erdi ve şu anda boşta. 25 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero bölgelerinde görev yapabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüken Alzate, Liege ile 54 maça çıktı, 5 gol atıp 9 da asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna Onuachu, Berat Özdemir, Benkovic ile Mehmet Can Aydın'ı dahil eden Trabzonspor'dan bu oyunculardan herhangi birisiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Pepe ise ilk ayrılan isim oldu. Fırtına'nın sezon öncesinde Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Onuachu ise takıma sağladığı 17 gol ve 7 asistle en skorer oyuncu oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı kalmak istiyor, yönetim onu tutmak için çabalıyor, taraftar da bir an önce bu işin bitmesini istiyor.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi sona eren ön libero Cheikhou Kouyate, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. 34 yaşında 1.89 boyunda olan Senegalli ön liberonun menajerinin, bordo-mavili kurmayları arayıp, "Trabzonspor'un o bölgedeki eksiğini biliyoruz. İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak da bütçenizi zorlayacak bir transfer olmaz" dedikleri kaydedildi. Kariyerinde Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi önemli kulüplerin formasını giyen Kouyate, 90 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı ve 4 gol kaydetti. Geride kalan sezon Nottingham'da 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı. Gol ve asit katkısı veremedi.

Güçlü bir savunma hattı oluşturmak isteyen bordo-mavililer hareketli günler geçiriyor. Kadrosunu 2 stoper takviyesi ile güçlendirmek isteyen Karadeniz devi, Championship ekibi West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren Cedric Kipre için ısrarlı. 27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişili futbolcunun Fransız vatandaşlığı da bulunuyor. Trabzonspor kurmayları, bu sezon 48 maça çıkan ve 3 gol atıp 1 de asist yapan Kipre ile görüşmelere başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon olan yıldız, İngiliz ekibinin formasını toplamda 67 kez terletti.

Bu periyotta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı ile sıkı pazarlıklar yapan Trabzonspor, oyuncunun birçok talibi olması nedeniyle zorlu bir süreç yaşıyor. Kipre'nin menajeri, bu durumu bordo-mavililere karşı koz olarak kullanarak daha iyi bir anlaşma sağlamaya çalışıyor. Öte yandan Kipre, Trabzonspor'da oynamaya hazır olduğunu belirtti. Ancak bu hafta sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ve transferin olumlu sonuçlanabileceği dile getirildi. Kipre hızı, güçlü fiziği ve agresif futboluyla dikkat çeken bir futbolcu. Abdullah Avcı, mutlaka stoper alınmasını istiyor.

Kipre, geçen sezon Cardiff City takımına kiralandıktan sonra beklenmedik bir şekilde takımın önemli bir parçası haline geldi. West Brom'da 48 maçta forma giyen ve bu periyotta 3 gol atıp 1 asist yapan Kipre "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Stoper dışında sağ bekte de oynayabilen Kipre daha önce Cardiff, Charleroi, Wigan, Leicester City'de oynadı. Ayrıca Fransa'nın köklü kulüplerinden biri olan Paris Saint Germain'nin de altyapılarında görev aldı.

FOOTNEWS adlı internet sitesinin aktardığına göre Trabzonspor, Cihan Çanak için Standard Liege'e 2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ayrıca ek olarak sonraki satıştan % 30 pay önerdi. Ancak Belçika kulübü reddetti, 4 milyon euro talep etti. Liege'in teklifi reddetmesine rağmen, gelecek haftalarda neler olacağının belirsiz olduğu vurgulandı ve bir açık kapı bırakıldı. Trabzonspor'un bu transferdeki son hamlesi ve Liege'nin tutumu merakla bekleniyor.

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