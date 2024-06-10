"Geçen sene inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye "99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız' deseler inanmazlardı. İki takımın da hakkını vermek gerekiyor. Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tür son virajları hep konsantre bir şekilde dönen takımdır. İnşallah seneye de mayıs bizim olacak."

"Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa kutlaması çok daha farklı olurdu. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz. Bu sene çok iyi hocalar geldi, Mourinho ve Van Bronckhorst gibi. Bu kadar iyi hocaların bir arada olduğu lig."

"Ligde tarihi bir rekor kırdık. Rekorlara doyamadık. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama hatta topu en çok direkten dönen takım rekorunu da kırdık."

"Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. Mourinho uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım... Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var. Lige önemli bir hava getirecek. Ne diyelim, önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Ülke için önemli bir transfer oldu."