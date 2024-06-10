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Kıyamet kopacak! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transferden sezon hazırlıklarına, Süper Lig'den ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye kadar pek çok konuda cevap veren deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Buruk; Mourinho hakkında "Mourinho ülke futbolu için sevindirici bir transfer" dese de sarı lacivertliler ile ilgili dikkat çekici ifadeler de kullandı. Ayrıca takımdan ayrılacak yıldızı da resmen duyurdu. İşte o açıklamalar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:26 Güncelleme 10 Haziran 2024, 16:02
Kıyamet kopacak! Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 102 puan toplayarak tarihe geçmişti. 99 puan alan rakibi Fenerbahçe'ye rağmen mutlu sona ulaşan Cimbom, unutulmaz bir zafere imza attı.

Son iki sezondur adını en üst sıraya yazdıran Aslan'ın baş mimarlarından biri olan Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesi Başkan Dursun Özbek'in yeniden göreve seçilmesi sonrasında 2 yıllığına uzatıldı.

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KAP açıklamasında ise "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik Direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

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Elazığspor, Gaziantep FK, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdıktan sonra yetiştiği kulübe teknik direktör olarak dönen 50 yaşındaki antrenör, sarı kırmızılı ekibin başında çıktığı 95 karşılaşmada 73 galibiyet elde ederek önemli bir başarı yakaladı. 10 maçta rakipleri yenişemezken 12 kez de mağlup oldu. Toplamda ise 2.41'lik puan ortalaması tutturdu.

Geride kalan sezonda da ekibiyle ulaşılması zor bir puana imza atan Okan Buruk, sıkıntılı dönemde aldığı insiyatifler, oyuncularını farklı mevkilerde değerlendirme ve verim alma konusunda önemli adımlar attı.

Buruk bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak şampiyonluk süreci ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Konulardan biri de Jose Mourinho'ydu.

İşte Okan Buruk'un göndermesi ve tüm sözleri...

Okan Buruk "Geçen sezon şampiyon olmadan kutlayan takımları gördük" diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken, Rafa Silva, Sofyan Amrabat, Zaniolo, Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi.

"Geçen sene inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye "99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız' deseler inanmazlardı. İki takımın da hakkını vermek gerekiyor. Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tür son virajları hep konsantre bir şekilde dönen takımdır. İnşallah seneye de mayıs bizim olacak."

"Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa kutlaması çok daha farklı olurdu. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz. Bu sene çok iyi hocalar geldi, Mourinho ve Van Bronckhorst gibi. Bu kadar iyi hocaların bir arada olduğu lig."

"Ligde tarihi bir rekor kırdık. Rekorlara doyamadık. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama hatta topu en çok direkten dönen takım rekorunu da kırdık."

"Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. Mourinho uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım... Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var. Lige önemli bir hava getirecek. Ne diyelim, önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Ülke için önemli bir transfer oldu."

"Sergio ile büyük bir şey yaşamadık aslında. O anda takım içerisinde vermem gereken tepkiyi verdim. Bir süre bizle olmadı. Sezonun son maçında oynadı. Sergio'yu çok severim, değer veririm. Ufak tefek duygusal tepkiler olabiliyor. Doğru şekilde yönetip örnek verecek şeyleri göstermeniz gerekiyor."

"Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını çok isterim ama gelecek teklifler ve kendisinin kararı da önemli. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız."

"Bizim oyuncu satmaya niyetimiz yok. Davinson mu yoksa Nelsson mu satılacak diye konuşuyorlar. Biz oyuncu satmaya değil, almaya çalışıyoruz. Düşüncemiz bir an önce tranferleri yapmak. 3 değerli stoperimiz var ve onları bir arada tutmamızın başarımızdaki rolü çok büyük. Bizim oyuncu satma gibi bir niyetimiz yok. Hem Davinson hem Nelsson hem de Abdülkerim bizimle olacak. Ama astronomik bir teklif gelirse onu da başkanımız değerlendirecek"

"Sofyan Amrabat, abisinden dolayı bu tesise çok defa gelmiş bir oyuncu. Geçen sene görüşmüştük ama bu seneyle ilgili herhangi bir görüşmemiş olmadı."

"Takıma direkt katkı verecek 4 oyuncu düşünüyoruz. Hem Icardi ile oynayabilecek hem de onsuz oynayabilecek forvet bakıyoruz."

"İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir."

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