Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

MERTENS BELİRSİZ Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda baş etmenlerden biri olan Dries Mertens'in sözleşmesi sona erdi.

Sarı kırmızılılar Belçikalı yıldız ile 1 yıl daha sözleşme yenilemek isterken, Mertens ailesinin henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

ORTA SAHA TALEBİ Transfer planını da yapan Buruk ve Özbek, sağ bek, stoper ve forvet bölgelerinin yanı sıra orta saha takviyesi için de orta karar aldı.

Torreira'yı rahatlatacak bir isim için arayışlara başlanırken, gündeme Sofyan Amrabat ismi geldi. Ancak yönetim Manchester United'ın yıldızının haricinde bir isme daha kancayı takmış durumda.