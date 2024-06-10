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Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Başkan Özbek, Erden Timur'dan boşalan operasyonun başına bizzat geçerken Okan Buruk ile de yapılacak transferler konusunda fikir birliğine vardı. Orta saha takviyesi yapacak olan Aslan, sürpriz bir yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 12:57 Güncelleme 10 Haziran 2024, 12:57
Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, şampiyonlukla sona eren sezonun ardından teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yeniledi.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

2 sezondur takımın başında olan ve iki sezondur lige ambargo koyan sarı kırmızılılar, şampiyon teknik adamla iki yıllık daha anlaşma imzaladı.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Geride bıraktığımız sezonun sona ermesine kısa süre kala başkanlık seçimine giden Aslan'da, seçimi kazanan Dursun Özbek yönetimi iki yıl daha görevde kaldı.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Ancak daha sonra Erden Timur'un görevinden istifa etmesi, sarı kırmızılılarda tartışmaya yol açtı. Yaptığı transferlerle gündem olan Timur, 'tutunacak dalım kalmadı' diyerek istifasını açıkladı.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI

Galatasaray'da bu gelişmelerin ışığında transfer harekatı da başladı. Başkan Özbek, Timur'dan boşalan operasyonun başına bizzat geçti.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Teknik direktör Okan Buruk ile toplantı yapılırken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da fikir birliğine varıldı.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Sarı kırmızılılarda ilk olarak takıma kiralık katılan isimlerle yollar ayrılacak. Bu doğrultuda Ndombele ve Carlos Vinicius, gelecek sezon kadroda olmayacak.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Ayrıca fayda alınmayan Tete, Zaha ve Sergio Oliveira ile de vedalaşma planları yapılıyor. Yönetim, 3 isim için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

MERTENS BELİRSİZ

Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda baş etmenlerden biri olan Dries Mertens'in sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Sarı kırmızılılar Belçikalı yıldız ile 1 yıl daha sözleşme yenilemek isterken, Mertens ailesinin henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

ORTA SAHA TALEBİ

Transfer planını da yapan Buruk ve Özbek, sağ bek, stoper ve forvet bölgelerinin yanı sıra orta saha takviyesi için de orta karar aldı.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Torreira'yı rahatlatacak bir isim için arayışlara başlanırken, gündeme Sofyan Amrabat ismi geldi. Ancak yönetim Manchester United'ın yıldızının haricinde bir isme daha kancayı takmış durumda.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

SAUL NIGUEZ HAMLESİ

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibiyle temasa geçti. Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Atletico Madrid, 2026'ya kadar kontratı olan yıldız oyuncuda kolaylık sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Atletico Madrid'de artık ilk 11'de düşünülmediği için ayrılmak isteyen Niguez, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini değerlendirmeye aldı.

Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

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