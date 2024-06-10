Galatasaray’dan orta sahaya dev transfer! Sofyan Amrabat beklenirken... Kulübüyle anlaşma tamam

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, şampiyonlukla sona eren sezonun ardından teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yeniledi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, şampiyonlukla sona eren sezonun ardından teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yeniledi.
2 sezondur takımın başında olan ve iki sezondur lige ambargo koyan sarı kırmızılılar, şampiyon teknik adamla iki yıllık daha anlaşma imzaladı.
Geride bıraktığımız sezonun sona ermesine kısa süre kala başkanlık seçimine giden Aslan'da, seçimi kazanan Dursun Özbek yönetimi iki yıl daha görevde kaldı.
Ancak daha sonra Erden Timur'un görevinden istifa etmesi, sarı kırmızılılarda tartışmaya yol açtı. Yaptığı transferlerle gündem olan Timur, 'tutunacak dalım kalmadı' diyerek istifasını açıkladı.
TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI
Galatasaray'da bu gelişmelerin ışığında transfer harekatı da başladı. Başkan Özbek, Timur'dan boşalan operasyonun başına bizzat geçti.
Teknik direktör Okan Buruk ile toplantı yapılırken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da fikir birliğine varıldı.
Sarı kırmızılılarda ilk olarak takıma kiralık katılan isimlerle yollar ayrılacak. Bu doğrultuda Ndombele ve Carlos Vinicius, gelecek sezon kadroda olmayacak.
Ayrıca fayda alınmayan Tete, Zaha ve Sergio Oliveira ile de vedalaşma planları yapılıyor. Yönetim, 3 isim için gelecek teklifleri değerlendirecek.
MERTENS BELİRSİZ
Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda baş etmenlerden biri olan Dries Mertens'in sözleşmesi sona erdi.
Sarı kırmızılılar Belçikalı yıldız ile 1 yıl daha sözleşme yenilemek isterken, Mertens ailesinin henüz net bir karar vermediği öğrenildi.
ORTA SAHA TALEBİ
Transfer planını da yapan Buruk ve Özbek, sağ bek, stoper ve forvet bölgelerinin yanı sıra orta saha takviyesi için de orta karar aldı.
Torreira'yı rahatlatacak bir isim için arayışlara başlanırken, gündeme Sofyan Amrabat ismi geldi. Ancak yönetim Manchester United'ın yıldızının haricinde bir isme daha kancayı takmış durumda.
SAUL NIGUEZ HAMLESİ
Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibiyle temasa geçti. Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Atletico Madrid, 2026'ya kadar kontratı olan yıldız oyuncuda kolaylık sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Atletico Madrid'de artık ilk 11'de düşünülmediği için ayrılmak isteyen Niguez, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini değerlendirmeye aldı.