’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.
Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.
Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.
Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.
Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.
TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ
Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.
Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Bunun yanı sıra stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.
Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile de vedalaşacak.
ORTA SAHA TRANSFERİ
Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.
Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.
GORETZKA'DAN FLAŞ HAMLE
Bayern Münih'ten ayrılması beklenen dünyaca ünlü yıldız Leon Goretzka'dan flaş bir hamle geldi. Alman futbolcu, gönderisine gelen 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi.
Bunun üzerine Galatasaray taraftarı Goretzka'nın paylaşımlarının altına yorum yağdırdı.