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'Come to Gala!' Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a bir yeni mesaj!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından transferde harekete geçti. Orta saha arayışları için girişimlerini sürdüren Aslan'a dünyaca ünlü yıldızdan mesaj geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 16:15 Güncelleme 10 Haziran 2024, 16:15
’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Bunun yanı sıra stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile de vedalaşacak.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

ORTA SAHA TRANSFERİ

Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

GORETZKA'DAN FLAŞ HAMLE

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen dünyaca ünlü yıldız Leon Goretzka'dan flaş bir hamle geldi. Alman futbolcu, gönderisine gelen 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

Bunun üzerine Galatasaray taraftarı Goretzka'nın paylaşımlarının altına yorum yağdırdı.

’Come to Gala!’ Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray’a bir yeni mesaj!

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