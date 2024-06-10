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Galatasaray'da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme yenileyen sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Erden Timur'un görevden ayrılmasının ardından operasyonun başına geçen Dursun Özbek ve ekibi, Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ediyor. Galatasaraylı yıldızın sözleşmesinin feshedilecek olması da planlamayı değiştirebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 10:15 Güncelleme 10 Haziran 2024, 10:15
Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeleyen sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Son iki sezondur yaptığı transferlerle gündem yaratan ve kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur'un istifa etmesinin sarı kırmızılıları nasıl etkileyeceği merak konusu.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

'Tutunacak dalım kalmadı' diyerek istifa ettiğini duyuran Timur'a başkan Dursun Özbek'ten de flaş bir yanıt geldi.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Başkan, bu sözlerin hatırlatılması üzerine "Galatasaray 100 yıllık bir çınardır. Tutunacak dalı da çoktur' diyerek Timur'a göndermede bulundu.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Transfer operasyonlarının sorulması üzerine ise Özbek, geçtiğimiz sezonlarda da transferin başında ben vardım yine ben olacağım diyerek taraftarlara net bir mesaj verdi.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play off turundan itibaren katılım sağlayacak.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Sarı kırmızılılarda hedef; tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Aslan, bu sefer bir üst tura da çıkarak geride kalan sezonun üzerinde bir performans göstermek istiyor.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

TRANSFER PLANI HAZIRLANDI

Galatasaray'da transfer planları da Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılıyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda takımın iskeletini korumayı planlıyor.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalanırken, Okan Buruk'un da takımda kalmasıyla belirsizlikler sona erdi.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Takımdan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, Arjantinli yıldızın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Avrupa'dan teklifler aldığı bilinen Barış Alper Yılmaz için de konuşan Buruk, milli yıldızın da gelecek sezon takımda olacağını duyurdu.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek. Takıma kiralık olarak katılan Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız son lig maçının ardından ayrılık sinyali de verdi.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu. Kerem için transferde Inter Miami'nin ismi geçiyor.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme de yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, Ndombele'nin sözleşmesini feshedecek.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Galatasaray'a 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile kiralanan Fransız yıldız, takıma katkı sağlayamamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar Ndombele ile yola devam etmemeye karar verdi.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Ancak Tottenham'ın orta saha oyuncusunu serbest bırakacak olması Galatasaray'da kafa karışıklığına neden oldu.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

BURUK ETKİSİ OLUR MU?

Daha önce formdan düşmüş oyuncuları tekrar parlatmasıyla meşhur olan Okan Buruk, Ndombele için son çare olabilir.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

Buruk gelecek sezon Ndombele ile çalışmayı kabul ederse, yönetim Fransız yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

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