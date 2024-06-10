Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız son lig maçının ardından ayrılık sinyali de verdi.

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu. Kerem için transferde Inter Miami'nin ismi geçiyor.