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La Liga'nın yıldızından Fenerbahçe'ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler takımın başında Jose Mourinho'yu getirirken, transferler de merak edilmeye başlandı. Listesine birçok yıldız ismi alan Kanarya'ya La Liga'nın yıldızından da müjdeli haber geldi. İşte o isim ve takımına ödenecek bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 15:41 Güncelleme 05 Haziran 2024, 15:44
La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanlayarak 2. sırada bitirdi.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı şampiyonluğun kaybetti.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Burada ise çeyrek finale kadar yükselebilen Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarda elenerek Avrupa macerasını sonlandırdı.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Bu sezonun ardından gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip şimdiden flaş hamleler yapıyor.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Kanarya, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

RESMİ İMZA ATILDI
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftarın formasını ve atkısını Ali Koç ve Jose Mourinho imzaladı.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Daha sonra Ali Koç ile Portekizli teknik direktör yerlerine geçerek sözleşmeyi imzaladı.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

JOSE MOURINHO: ŞU DAKİKADAN İTİBAREN SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM
Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Mourinho'yu takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin şaşalı bir transfer sezonu geçirmesi planlanıyor.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kulüpte 2 başkan adayı da iddialı hamlelerde bulunuyor.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Seçilirse Portekizli teknik direktörü başa geçirme vaadi veren Aziz Yıldırım, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinden sonra diğer hamlelerden de bahsetti.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Mevcut yönetime çağrıda bulunan Yıldırım, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Sarı-lacivertli taraftarlar başkanlık yarışının kızışmasından mutluluk duyuyorlar.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Ortaya atılan transfer iddiaları ile birlikte dünya yıldızlarının Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Kanarya'nın Saint-Maximin'den Lewandowski'ye kadar birçok oyuncu ile adı geçiyor.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

F.BAHÇE'DEN GRIEZMANN BOMBASI!
Fenerbahçe gelecek sezon yapılanmaya gideceği ve bazı dünya yıldızlarını kadrosuna katacağı bildirildi. Bu futbolculardan birinin de Antoine Griezmann olduğu kaydedildi.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Menajerler vasıtasıyla ilk görüşme yapılan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Yıldız oyuncuyu cezbeden şeyin Mourinho'nun takımın başına geçmesi olduğu kaydedildi.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin bir diğer kozlarından biri de Şampiyonlar Ligi. Ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler Griezmann'ı ikna etmeye çalışacak.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

Fenerbahçe ilk olarak kiralık teklifini masaya yatıracak. Ancak Atletico Madrid'in bonservisiyle göndermek istemesi halinde transfer 12 milyon euro bandında bitirilecek.

La Liga’nın yıldızından Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: Ben de geliyorum! Bonservis bedeli de ortaya çıktı

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