Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

Son dakika haberleri... Beşiktaş bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu.





KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.