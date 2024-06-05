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Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Okan Buruk'un memnun olmadığı isimlerle yolları ayırmak isteyen sarı kırmızılılar, yeni transferini ise Portekiz'den yapacak. Gelen haberlere göre o isim de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 16:45 Güncelleme 05 Haziran 2024, 16:45
Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Sarı kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonu rekorlar kırarak 102 puanla şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe 99 puanda kaldı.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

24. lig kupasını kaldıran Galatasaray, gelecek sezon bir kez daha şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldızı takmak istiyor.

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Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

ERDEN TİMUR MORAL BOZDU

Galatasaray'da yeni sezon öncesi camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Son iki sezon kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur görevini bıraktı.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Bir basın toplantısı düzenleyerek kararını açıklayan Timur, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Timur'un ayrılığının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği merakla beklenirken gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Arjantinli yıldızın çok sevdiği Erden Timur'un görevinden ayrılmasına rağmen, sarı kırmızılı formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.

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Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

GÖZLER AYRILIKLARDA

Galatasaray'da transferlerden önce gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Aslan'ı bu yönde oldukça zorlayacak bir transfer dönemi bekliyor.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Sarı kırmızılılar ilk olarak takımdaki kiralık isimlerle yollarını ayıracak. Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile vedalaşılacak.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Okan Buruk'un neredeyse hiç verim alamadığı Zaha ve Tete ile de yola devam edilmeyecek.

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Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

YÜKSEK BONSERVİS HEDEFİ

Galatasaray'da savunma hattının da bu yaz değişmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Davinson Sanchez ve Nelsson ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Sarı kırmızılılara iki yıldız için de yüksek teklifler geliyor. Cimbom'un bu transferlerden beklentisi ise en az 15'er milyon euro.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor. Yurt dışından birçok teklif alan milli futbolcunun da Galatasaray'da kalmak istemediği öğrenildi.

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Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

DERRICK KÖHN SÜRPRİZİ

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Angelino'nun yerine transfer edilen Köhn, Okan Buruk'u memnun edemezken yeni sezon öncesi sol bek arayışları da başladı.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

PORTEKİZ'DEN SÜRPRİZ İDDİA

Portekiz basınından A Bola'ya göre Galatasaray, Famalicao forması giyen Francisco Moura için yeniden devreye girdi.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında istediği ve transfer için yeniden devrede olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Portekizli sol bekin transferi için bu kez daha kararlı olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

Famalicao'nun Moura için şu ana kadar bir teklif almadığı kaydedildi. Portekizli futbolcunun da teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek

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