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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun oğlu yıldız ismi getiriyor! İstatistikleriyle göz kamaştırıyor

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla merhaba diyen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Jose Mourinho ile mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler dünyaca ümlü teknik direktörün alınmasını istediği isimleri de kadroya katabilmek adına yoğun mesai harcıyor. Deneyimli çalıştırıcının oğlu da yönetime yardımcı olabilmek adına devreye girdi ve arkadaşına çubuklu formayı giydirebilmek için kolları sıvadı. Yıldız ismin istatistikleri de bir hayli dikkat çekici. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 18:14 Güncelleme 04 Haziran 2024, 18:23
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun oğlu yıldız ismi getiriyor! İstatistikleriyle göz kamaştırıyor

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Yeni sezonda uzun süredir arzu ettiği şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de dünyanın sayılı teknik direktörlerinden Jose Mourinho göreve getirilerek fitil ateşlenmişti. Sarı lacivertliler Avrupa'da da üst turları hedeflediği dönemde Portekizli antrenöre çok güveniyor. Zira kendisine de transfer konusunda geniş yetki verdi. Bu ilgi karşılıksız kalmadı. Jose'nin oğlu da bu sürece dahil olarak arkadaşını getirebilmek adına kolları sıvadı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Dün basın toplantısı düzenleyen Jose Mourinho, transfere yönelik açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Dybala ve Lukaku hakkında ise; "Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

Transferde emin attıklarını ifade eden Mario Branco ise sezon sonunda zirvede yer almak istediklerini belirterek; "Ben transfer şampiyonu olmak istemiyorum gelecek sezon ligde şampiyon olmak istiyoruz. Transferlerde iyi bir ortan tutturduk. Çalışmalarımızı yaptık. Kadromuzdaki güçlü ve zayıf yönleri belirleyeceğiz. Her hocanın kendi vizyonu ve metodu vardır. Bu çerçevede takımı nasıl güçlendirebileceğimize yöneleceğiz. Hocamızın istediği profilleri biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği profildeki oyuncuları biliyoruz. Ama başta da belirttiğim gibi şu anda kulübümüz için özel günlerden geçiyoruz. Seçim olduğu için. Bu kararları vermek kolay değil. Önümüzdeki hafta Pazartesi gününden sonra tam gaz çalışmak için hazırız. Hocamızın dediği gibi zorlu bir yaz olacak. Hem EURO 2024'ün olması hem de turnuvaya katılan oyuncuların tattileri olacak. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli olacak. Başkanımıza gösterdiği yönetim biçimi için teşekkür ediyorum. Onun hazırladığı finansal yapıyla hocamızın istediği oyuncularla pazara girebileceğimiz düşünüyorum." diye konuştu.

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Transfer görüşmelerinde isimden ziyade profil üzerinde görüşmeler gerçekleştiren Jose Mourinho; "Ben transfer olarak kimseyle bir şey konuşmadım. Projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Daha net söylemem gerekirse geçmişte çalıştığım kulüplerden hiçbir oyuncuyu gündeme getirmedim. Roma'dan hiçbir oyuncuyu gündeme getirmedim. Şu anda yapmamız gereken şey sakince işlerimizi yapmamız." ifadelerini kullandı.

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Gelecek sezon kadrosunu şampiyonluk seviyesinde tutmak ve mayıs ayında kupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de öncelikli hedef ise ayrılıklar. Takımdan birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. İlk olarak Miha Zajc'ın arkadaşlarıyla vedalaştığı dile getirilmişti. Ardından kiralıklar da dönüşlerinde büyük ihtimalle takımla devam etmeyecek.

Bonservisli gönderilecek oyunculardan gelecek bonservislerle beraber geniş bir bütçe ayrılacak ve önemli futbolcuların satın alınmasında kullanılacak. Dünya yıldızları için kesenin ağzı açılacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunluk verilirken, sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de gündemine aldığı ve kariyerini Celtic'te sürdüren orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i gündemine aldığını yazdı.

The Sun'da yer alan haberde, Danimarkalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun oğlu Jose Mourinho Jr. ile Fulham'dan takım arkadaşı olduğu ve Mourinho'nun oğlunun maçlarını izlerken O'Riley'den etkilenmiş olabileceği vurgulandı.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Matt O'Riley bu sezon Celtic formasıyla 49 maça çıktı.

Danimarkalı yıldız, 19 gol ve 18 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

O'Riley'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

1.89 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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