TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun oğlu yıldız ismi getiriyor! İstatistikleriyle göz kamaştırıyor

Transferde emin attıklarını ifade eden Mario Branco ise sezon sonunda zirvede yer almak istediklerini belirterek; "Ben transfer şampiyonu olmak istemiyorum gelecek sezon ligde şampiyon olmak istiyoruz. Transferlerde iyi bir ortan tutturduk. Çalışmalarımızı yaptık. Kadromuzdaki güçlü ve zayıf yönleri belirleyeceğiz. Her hocanın kendi vizyonu ve metodu vardır. Bu çerçevede takımı nasıl güçlendirebileceğimize yöneleceğiz. Hocamızın istediği profilleri biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği profildeki oyuncuları biliyoruz. Ama başta da belirttiğim gibi şu anda kulübümüz için özel günlerden geçiyoruz. Seçim olduğu için. Bu kararları vermek kolay değil. Önümüzdeki hafta Pazartesi gününden sonra tam gaz çalışmak için hazırız. Hocamızın dediği gibi zorlu bir yaz olacak. Hem EURO 2024'ün olması hem de turnuvaya katılan oyuncuların tattileri olacak. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli olacak. Başkanımıza gösterdiği yönetim biçimi için teşekkür ediyorum. Onun hazırladığı finansal yapıyla hocamızın istediği oyuncularla pazara girebileceğimiz düşünüyorum." diye konuştu.