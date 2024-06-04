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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 30 milyon euroluk yıldız 15 milyon euroya gelecek

Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sene de aynı hedefle mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istediği bölgelerde kulüpler ve menajerlerle görüşmelerine devam ediyor. Gündeme gelenler arasında çok önemli dünya yıldızları var ve taraftar şimdiden oldukça heyecanlı. Kemerburgaz'a gelmesi muhtemel oyunculardan biri de Fransa'da forma giyiyor. Cimbom, 30 milyon euroluk ismi 15 milyon euroya bitirmeye çalışıyor. Eğer imzalar atılırsa çok ses getirecek bir hamle olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 19:00 Güncelleme 04 Haziran 2024, 19:06
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 30 milyon euroluk yıldız 15 milyon euroya gelecek

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Milyonlarca taraftarına gelecek sezon da şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Okan Buruk'u takımda tutan Cimbom'da sıra oyuncu bazındaki hamlelere geldi. Deneyimli çalıştırıcının listesinde yer alan isimleri kadroya kazandırmak isteyen yönetim kolları sıvadı. Çok sayıda dünya yıldızının bulunduğu raporla birlikte temaslar hızlandırıldı.

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin en önemli isimlerinden biri olan Başkanvekili Erden Timur, bu sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla görevi bıraktığını duyurdu. Ayrıca transferle ilgili olarak da her şeyi yeni yönetime tek tek anlattığını dile getirdi.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şampiyonluktan 1 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetimde olmak istemediğim talebimi ilettim. Şampiyonluk yarışında bunu söylemek imkansızdı. Sportif A.Ş'deki görevimiz devam ediyor demek zorundaydım. Sonrasında da sevincimize limon sıkmak istemedim. Susmam gerekiyordu öyle yaptım.

Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu.

13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü.

Sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. 40 milyonluk sponsorluk imzalatmışım. İftiraların durması için sustum, olmadı. Bu iş Florya'ya kadar taşındı. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim.

Sizce Galatasaray'ın en büyük sorunu bir sene daha şampiyon olup olmaması mı, yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük problem?

Mevlana'nın bir sözü vardır; 'Sükut eyledim kahrı var dediler. Biraz söyledim, zehri var dediler. Sustum, kahrından susuyor dediler. Biraz konuştum, zehrini kusuyor' dediler. İnsan vicdanından eminse ne dendiğinin önemi yok.

Icardi özel bir insan. Ben onunla duygularımı konuşmadım. Ama o anlar. Samimi biri. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama önemli rakamlı bir teklif gelirse bilemem. Benim hep arkamda duran çok az sayıdaki insandan biriydi.

Erden Timur'un ardından Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürecek. Yönetim bir an önce ilk imzayı attırmak üzere Rafa Silva'yı gündemine almıştı. Portekizli futbolcunun Benfica ile sözleşmesini uzatmaması her geçen gün ihtimali daha da güçlendiriyor.

Geride kalan sezonda 22 gol atıp 15 asist üreterek inanılmaz bir istatistik elde eden Portekizli yıldızın Kemerburgaz'a getirilmesi adına uğraş veriliyor. Suudi ekiplerinin de ilgisi bertarafa edilmeye çalışılıyor.

Galatasaray, orta sahaya takviye planlarken Fransız medyası, Youssouf Fofana ismini öne çıkardı.

Sabah'ın derlediği haberde, Monaco ile sözleşmesinin son sezonuna giren 25 yaşındaki Mali asıllı Fransız oyuncu için sarı-kırmızılıların bonuslarla 15 milyon Euro'ya çıkan bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Youssouf Fofana bu sezon Monaco formasıyla 35 maça çıktı.

Mali asıllı Fransız orta saha oyuncusu, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fofana'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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