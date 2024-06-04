İngiliz basını Jose Mourinho’yu topa tuttu: Rahatsızlık duyuyor ve bahanelerini şimdiden görebiliyoruz

Son olarak AS Roma'yı çalıştıran ve aylarca serbest statüde kaldıktan sonra yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Jose Mourinho, önceki akşam Kadıköy'e gelerek kendisini 2+1 yıllık sözleşmeyle sarı lacivertli ekibe bağlayan kontratı imzaladı.
Son olarak AS Roma'yı çalıştıran ve aylarca serbest statüde kaldıktan sonra yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Jose Mourinho, önceki akşam Kadıköy'e gelerek kendisini 2+1 yıllık sözleşmeyle sarı lacivertli ekibe bağlayan kontratı imzaladı.
Deneyimli çalıştırıcı dün saat 14.00'te basın mensuplarının karşısına geçti. Başkan Ali Koç'un moderatörlüğünü üstlendiği ve soruları çevirdiği toplantıda Portekizli çalıştırıcı hedeflerini anlattı, projeye inandığını söyleyerek bu nedenle imza attığını açıkladı. Çok sayıda soruyu yanıtlayan The Special One lakaplı antrenör, İngiliz medyasnın da odağındaydı. Ancak söz konusu toplantı eleştirilerle karşılandı.
2021'de Spor Gazetecileri Derneği tarafından yılın spor yazarı seçilen The Guardian'ın yazarı Jonathan Liew, önemli ifadelere ver yerdiği bir yazı kaleme aldı. Liew; "Mourinho, F.Bahçe'nin kendine sığınak olarak bakmasından rahatsızlık duyuyor. Zaman ve sükunet talep ediyor. Başkan Koç'a "sabırlı olun, çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca birçok önemli detay ve eleştiri de makale içerisinde yer alıyor.
The Guardian'daki yazının öne çıkan detayları şu şekilde;
"O kadar uzun ve sıkıcı bir basın toplantısıydı ki sinekler bile yaşama arzusunu kaybetmişti."
"Mourinho basınla alay ederek "kariyerimin en uzun basın toplantısı" dedi.
"Her zaman böyle başlar, gülümsemeler, şakalar. Avrupa'nın en iyi dokuzuncu liginde, on yıldır şampiyon olamayan bir kulüple Şampiyonlar Ligi için 3 eleme oynayıp seneye sezon bitiminde gülümseme ve şakalarla devam etme konusunda bol şans."
"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferi kesinlikle günün hikayesi değildi. Birçok önemli takımın teknik direktörlük koltuğu boştu. Chelsea, Barcelona, Bayern Münih, Liverpool, Ajax, Manchester United, Brighton, West Ham, Marsilya, Juventus ve Napoli'de görev alması muhtemel çok sayıda isim varken Mou hiçbirinde yok"
Mourinho'nun bir gün bahane olarak sunacağı şeyleri şimdiden görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi için "Oyuncularımızın büyük çoğunluğu euro turnuvasında" demesi, başkan Koç'tan sabır ve zaman istemesi. bunda da iyi şanslar. Ayrıca mourinho ile alakası olmayan başkanlık seçimi gibi olayların insafına ne derece kalacağı. Önümüzdeki süreçte Mourinho, Aziz Yıldırım ile çalışmak zorunda kalabilir, bunda da iyi şanslar dilerim.
Ayrıca Edin Dzeko (38) ve Dusan Tadic (35) ikilisinin hücum yükünü taşıyacağı yaşlı bir kadro var. Acımasız bir program olacak. İsmail Kartal 99 puan almasına rağmen Galatasaray 102 puan aldı diye görevden alınmıştı. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için daha üç tur var. yani tüm bunlarda da iyi şanslar.
Ama bir sinerji yarattığı ortada. pazar günü on binlerce taraftar Ülker Stadyumu'nda Mourinho'yu karşılayıp ona sevgilerini gösterdiler. Taraftar çok büyük başarılar bekliyor. Diyeceğim o ki, Mourinho için kazanmak yetmeyecek.
Sadece kazanmak yeterli değildir; inadına kazanmaları gerekiyor: savunmak ve duygularını ifade etmek, rakipleri küçük düşürmek ve hakemleri küçümsemek, komplolar ve yolsuzluklar hakkında bağırmak. Burası elbette Mourinho'nun seçim bölgesi, onun sığınağı. Rahatsızlık onun rahatlığıdır.
Kaynayan kazan, dolu stadyum, bir kez daha inançsızlıkları askıya aldırtacak kadar başarılara sahip bir kulüp ve her iki tarafı da memnun eden 2 yıllık anlaşma.
Hep aynı şekilde başlar, hep aynı şekilde biter. aldatıcı olan şey ise eldeki tüm göstergelere rağmen bu yolculuğun zahmete değeceğine dair saf inançtır.