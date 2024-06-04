İngiliz basını Jose Mourinho’yu topa tuttu: Rahatsızlık duyuyor ve bahanelerini şimdiden görebiliyoruz

Ayrıca Edin Dzeko (38) ve Dusan Tadic (35) ikilisinin hücum yükünü taşıyacağı yaşlı bir kadro var. Acımasız bir program olacak. İsmail Kartal 99 puan almasına rağmen Galatasaray 102 puan aldı diye görevden alınmıştı. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için daha üç tur var. yani tüm bunlarda da iyi şanslar.

Ama bir sinerji yarattığı ortada. pazar günü on binlerce taraftar Ülker Stadyumu'nda Mourinho'yu karşılayıp ona sevgilerini gösterdiler. Taraftar çok büyük başarılar bekliyor. Diyeceğim o ki, Mourinho için kazanmak yetmeyecek.

Sadece kazanmak yeterli değildir; inadına kazanmaları gerekiyor: savunmak ve duygularını ifade etmek, rakipleri küçük düşürmek ve hakemleri küçümsemek, komplolar ve yolsuzluklar hakkında bağırmak. Burası elbette Mourinho'nun seçim bölgesi, onun sığınağı. Rahatsızlık onun rahatlığıdır.

Kaynayan kazan, dolu stadyum, bir kez daha inançsızlıkları askıya aldırtacak kadar başarılara sahip bir kulüp ve her iki tarafı da memnun eden 2 yıllık anlaşma.

Hep aynı şekilde başlar, hep aynı şekilde biter. aldatıcı olan şey ise eldeki tüm göstergelere rağmen bu yolculuğun zahmete değeceğine dair saf inançtır.