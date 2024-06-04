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Galatasaray'da Erden Timur gittikten sonra bakın hangi futbolcu geliyor!

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle yola çıakn Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok ismi listesine aldı. Ancak devre arasında gelen Derrick Köhn'ün ayrılması gündeme geldi. Cimbom, flaş bir oyuncuyu yeniden gündemine getirdi. Daha önce de istenen ancak yıldız futbolcuda karar kılındıktan sonra yeni sezonda hedef yine aynı oldu. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 22:49 Güncelleme 04 Haziran 2024, 22:49
Galatasaray’da Erden Timur gittikten sonra bakın hangi futbolcu geliyor!

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Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sene de mutlu sona ulaşabilmek. Beşinci yıldızı takmak isteyen oyuncular, teknik heyet ve yönetim yine zirvede yer alacaklarından emin. Başkan Dursun Özbek ve ekibi ise transfere yönlenmiş durumda. Okan Buruk'u takımda tutan Özbek, istenilen futbolcuları da alabilmek adına girişimlerini sıklaştırıyor. O isimlerden biri daha gündeme geldi ve temaslar yeniden başlayacak. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın iki sezondur şampiyon olmasında en önemli isimler arasında yer alan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, bu sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevden ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan bildirimde, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri Rafa Silva. Portekizli futbolcunun kulübü Benfica'dan ayrılmaya ramak kalması üzerine devreye giren Cimbom, imzayı attırmak ve yıldız ismi kadrosuna katmak amacında.

İtalyan basınından Gianluigi Longari, Galatasaray'ın Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Benfica'dan ayrıldıktan sonra Katar ve Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan ancak transferi resmiyet kazanmayan Rafa Silva'nın Avrupa'nın önemli takımlarının da radarında olduğu bilinirken geleceğinin de kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

Rafa Silva ile birlikte Portekiz atağı devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcudan sonra aynı ligden bir isim daha kadroya dahil edilmek isteniyor. Ocak ayında da istenen yıldız futbolcuya bu kez parçalı giydirilecek.

Galatasaray'ın devre arasında bonservis ödediği tek isim olan Derrick Köhn için 3.35 milyon euro ödenmişti. Alman futbolcu şampiyonluk yolunda giydiği sarı kırmızılı forma ile 13 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist üretip 1153 dakika süre almıştı.

Teknik Direktör Okan Buruk Alman oyuncunun performansından memnun kalmamakla birlikte yerine eğer satılabilirse yeni bir takviye yapılmasını rapor etti.

Bu kapsamda listeye dahil edilen isimlerden biri Francisco Moura oldu. Daha önce ocak ayında da gelen yıldız sol bek bir kez daha gündeme geldi.

Portekiz liginde en öne çıkan futbolcular arasında yer alan Moura geride kalan sezonda 36 maçta 2 gol atıp 5 asist kaydetti.

A Bola'da yer alan habere göre 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Famalicao ise 10 milyon euro civarında bir ücretle pazarlık masasına oturmayı planlıyor.

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