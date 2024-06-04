Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sene de mutlu sona ulaşabilmek. Beşinci yıldızı takmak isteyen oyuncular, teknik heyet ve yönetim yine zirvede yer alacaklarından emin. Başkan Dursun Özbek ve ekibi ise transfere yönlenmiş durumda. Okan Buruk'u takımda tutan Özbek, istenilen futbolcuları da alabilmek adına girişimlerini sıklaştırıyor. O isimlerden biri daha gündeme geldi ve temaslar yeniden başlayacak. Detaylar haberimizde.