Jose Mourinho Fenerbahçe’ye getireceği forveti buldu! Golcü futbolcu bakın kim çıktı? Lakabı yeni Lewandowski

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe yıllar sonra hasreti dindirebilecek en kritik hamle ile sezona başladı. Jose Mourinho 'yu göreve getiren Kanarya'da seçimden çıakacak sonuca göre transfer de hareketlenecek. Kurulacak kadro için temaslar yoğunlaşacak. Listede çok sayıda isim bulunuyor.

Galatasaray'ın dominasyonuna izin vermek istemeyen ve rakibinin beşinci yıldız kutlamasından önce araya girmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde uzun süredir hasret kalınan şampiyonluk için her şey sonuna kadar zorlanacak.