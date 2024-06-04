Jose Mourinho Fenerbahçe’ye getireceği forveti buldu! Golcü futbolcu bakın kim çıktı? Lakabı yeni Lewandowski

Edin Dzeko'nun durumunun belli olmaması ve Michy Batshuayi'nin de opsiyonunun henüz kullanılmaması üzerine santrfor arayışları başladı.
Polonya basını Mecxyki'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Legia Varşova'da forma giyen Maciej Rosolek ile ilgileniyor ve devreye girdi.
Haberin detayında Muci'nin Legia'dan Beşiktaş'a transferinden sonra Fenerbahçe'nin Polonya kulübünü transferde yakın takibe aldığı ve Rosolek'i gözüne kestirdiği belirtildi. Futbolcuyu taraftarların "yeni Robert Lewandowski" şeklinde adlandırdığı bilgisi var.
MACIEJ ROSOLEK KİMDİR?
22 yaşındaki Rosolek futbola ülkesinin Siedlce takımının altyapısında başladı. Ardından Legia altyapısının yolunu tuttu.
Legia'dan, bir dönem Polonya ekibi Arka Gdynia takımına kiralık olarak giden oyuncu şimdilerde yine Legia için ter döküyor. Ana mevkisi santrfor olan futbolcu, on numara ve sağ kanat mevkilerinde görev alabiliyor.